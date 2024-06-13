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彰化首座青年住宅座落員林 預計114年底完工

2024/6/13 12:42
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（中央社記者鄭維真彰化13日電）彰化縣首座青年住宅「員林青宅」今天舉行動土典禮，提供42戶低於市價只售不租，並規劃托嬰中心、24小時智慧包裹郵箱等，盼解決青年居住問題，預計114年底完工。

員林青宅基地位於員林市條和街1巷，三條段992、993地號，為1棟地下1層、地上8層建物，1房型約13坪共14戶、2房型約30坪共28戶，1樓設有托嬰中心、健身房，降低青年成家時的托育困擾。地下室有21席汽車格，地面有71席機車格位。

縣長王惠美致詞時表示，員林青宅採統包工程，從設計到施工共730日曆天，預計114年底完工，總預算約新台幣2億7800萬元。

彰化縣第1座青年住宅位在員林市住宅新案184重劃熱區附近，鄰近員東國小、明倫國中、國立員林高級農工職業學校，教育資源豐富，以「無印良品」設計風格展現城市新活力，並取得綠建築銀級、智慧建築銅級、耐震設計等標章。

王惠美說，相較於中央興辦的社會住宅只租不售，且多是租給中低收入戶等弱勢家庭，縣府興建青年住宅主要針對想安穩定居的青年家庭，讓青年能以彰化為家，落地生根。

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王惠美指出，目前伸港青年住宅雖然受到一些阻力，但已和中央逐漸有共識，期待突破困難；和美、溪湖地區也找到合適土地，辦理相關招標作業中，希望能逐一解決青年居住問題，減輕購屋負擔。

縣府說明，員林青宅可申請對象為設籍彰化縣累計3年、20歲至未滿45歲的民眾，家庭成員均無自有住宅，且家庭成員所有土地的公告現值總額不超過1000萬元。15%戶數優先保留給員林及鄰近鄉鎮青年，其餘開放縣內其他鄉鎮市青年申請。（編輯：陳政偉）1130613

王惠美
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