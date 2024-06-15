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響應國家海洋日 400軍民雨中馬祖南竿淨灘

2024/6/15 18:30（6/15 18:41 更新）
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響應世界海洋日，連江縣環境資源局15日上午在南竿舉辦淨灘活動，近400軍民冒著細雨動手清理清水濕地，以實際行動維護生態環境。中央社記者潘欣彤攝 113年6月15日
響應世界海洋日，連江縣環境資源局15日上午在南竿舉辦淨灘活動，近400軍民冒著細雨動手清理清水濕地，以實際行動維護生態環境。中央社記者潘欣彤攝 113年6月15日
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（中央社記者潘欣彤連江15日電）為響應國家海洋日，連江縣政府今天於南竿舉辦淨灘活動，近400名軍民在細雨中，動手整理清水濕地環境，身體力行響應永續海洋。

因馬祖正對福建閩江口，海灘常見來自中國大陸海飄廢棄物，根據連江縣環境資源局統計，112年全縣淨灘次數為189次，絕大部分海灘與澳口均有團體認養，學校或志工團體也會定期舉辦淨灘活動，透過民間力量，維持馬祖地區海岸線整潔。

連江縣長王忠銘致詞時指出，馬祖地理環境特殊，民眾除維持生活環境整潔，還要兼顧海洋所帶來的環保與垃圾問題。近年縣府不遺餘力推動環保，並多次與對岸溝通減少使用養殖用保麗龍等，降低對海洋危害，多年下來已見成效。

環境資源局所屬之環保艦隊潛海戰將，則在活動現場示範水下撿拾垃圾作業，戰將們背著重達30公斤的氣瓶，清理漂浮在海上的廢棄物，矯健身手讓民眾報以熱烈掌聲。

隨後，在工作人員帶領下，軍民不畏細雨動手整理清水濕地廢棄物，以行動響應國家海洋日。民眾陳小姐認為，連江縣以觀光立縣，遊客若看到沙灘上堆滿垃圾，對馬祖印象就不會好，所以只要有時間，都會參加淨灘活動。（編輯：李亨山）1130615

連江縣環境資源局15日在南竿鄉舉辦「連江縣113年國家海洋日淨灘活動」，環資局所屬環保艦隊潛海戰將也在現場向參與民眾示範如何打撈海漂廢棄物。中央社記者潘欣彤攝 113年6月15日
連江縣環境資源局15日在南竿鄉舉辦「連江縣113年國家海洋日淨灘活動」，環資局所屬環保艦隊潛海戰將也在現場向參與民眾示範如何打撈海漂廢棄物。中央社記者潘欣彤攝 113年6月15日
#王忠銘
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