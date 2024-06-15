響應國家海洋日 400軍民雨中馬祖南竿淨灘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江15日電）為響應國家海洋日，連江縣政府今天於南竿舉辦淨灘活動，近400名軍民在細雨中，動手整理清水濕地環境，身體力行響應永續海洋。

因馬祖正對福建閩江口，海灘常見來自中國大陸海飄廢棄物，根據連江縣環境資源局統計，112年全縣淨灘次數為189次，絕大部分海灘與澳口均有團體認養，學校或志工團體也會定期舉辦淨灘活動，透過民間力量，維持馬祖地區海岸線整潔。

連江縣長王忠銘致詞時指出，馬祖地理環境特殊，民眾除維持生活環境整潔，還要兼顧海洋所帶來的環保與垃圾問題。近年縣府不遺餘力推動環保，並多次與對岸溝通減少使用養殖用保麗龍等，降低對海洋危害，多年下來已見成效。

環境資源局所屬之環保艦隊潛海戰將，則在活動現場示範水下撿拾垃圾作業，戰將們背著重達30公斤的氣瓶，清理漂浮在海上的廢棄物，矯健身手讓民眾報以熱烈掌聲。

隨後，在工作人員帶領下，軍民不畏細雨動手整理清水濕地廢棄物，以行動響應國家海洋日。民眾陳小姐認為，連江縣以觀光立縣，遊客若看到沙灘上堆滿垃圾，對馬祖印象就不會好，所以只要有時間，都會參加淨灘活動。（編輯：李亨山）1130615