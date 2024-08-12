小琉球夜間2度跳電影響逾3000戶 台電初判地下電纜故障

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東小琉球今晚9時許有3098戶停電，有民眾洗澡洗到一半，被無預警2度跳電嚇到如石化般動作暫停直到復電；台電表示，7分鐘內全數復電，初判東港端變電所出口地下電纜故障。

李姓民眾告訴中央社記者，晚上9時許，正在幫女兒洗澡，突然停電，還以為女兒會嚇到，沒想到女兒環顧四周很淡定的問說「怎麼沒有電燈了，黑黑的」，最後乾脆拿起手電筒，繼續洗澡；也有人洗澡洗到一半因無預警跳電，嚇到如石化般動作暫停，一直到復電。

蔡姓民眾說，因術後返家原本打算早早休息，突然跳電2次，停電一次約莫3、4分鐘時間，在大熱天中根本無法入睡，冷氣反覆開關又怕容易故障，只好等到晚上10時許，電力穩定後才敢進房休息。

台電屏東區處發布訊息指出，今天晚上9時28分，小琉球琉北部分地區因電驛動作，影響琉球鄉三民路、相埔路、復興路、中興路、民生路、民族路一帶3098戶停電，事後緊急轉供，於7分鐘內全數復電，事故原因初步判斷為東港端變電所出口地下電纜故障。

小琉球鄉電力是從屏東拉出2條海纜供應，在今年6月15日，因天氣炎熱加上當天登島旅客逾1萬人，當晚7時許，瞬間負載1萬2475瓩（kW）破歷年新高，全鄉停電約1小時，台電已備有6部發電機隨時支援，穩定今夏供電，同時也啟動全島電網地下化並增大輸送電力的容量，在明夏用電高峰前，都會陸續的完工。（編輯：陳正健）1130812