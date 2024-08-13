邁向綠色港口 高港與長灘港、馬久羅港締結姊妹港

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄港今天與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港，日後將在港區經營、資訊安全與港口智慧化等多方合作，目前高港已與20個國際港口互為姊妹港。

太平洋港口協會（Association of Pacific Ports）今天在高雄洲際酒店舉行第110屆年會，高雄市長陳其邁、交通部長李孟諺也出席見證高港與2大國際港口締結姊妹港儀式。

陳其邁致詞時說，高雄港現在正在雙軸轉型，除了在南星填海造陸設洲際貨櫃中心；市府並與港務公司推動土地使用轉型，為改善聯外交通，逐步導入智慧化交通系統，此外目前也正在興建貨櫃車專用道，國道7號也正在規劃，高雄港2.0將更符合智慧港灣要求。

李孟諺說，高雄港已有114年的歷史，高雄過去是重工業石化的城市，近年來高雄成功轉型脫胎換骨，市府引進高科技、AI產業，連舉世聞名的台積電也到高雄設廠，未來高雄港沿岸會有30棟無敵海景辦公大樓，科技財經產業將進駐，會為高雄港更好的轉變。

高雄港今天分別與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港。高雄港由高雄港務分公司總經理王錦榮擔任簽署人；港務公司董事長李賢義擔任見證人。

李賢義說，高雄港曾在2015年主辦第102屆年會，當時共有6個國家、8個港口的18名代表來台。今年港務公司再度主辦，港口代表出席踴躍，有來自9個國家、30個港口的72名代表訪台，展現台灣推動港口外交的軟實力，也是港務公司與政府攜手推動外交的成果。

高雄港說明，長灘港位於美國西岸加利福尼亞州，是美國與亞洲貿易的主要港口，其中台灣位居該港出口貿易夥伴第2名。長灘港設有6個貨櫃中心與72座起重機，年貨櫃處理量超過900萬TEU。長灘港首先實施環保旗幟船舶減速、提升空氣品質及所有貨櫃碼頭設置岸電，持續往世界級的綠色港口邁進。

另外，馬紹爾群島共和國是我國的邦交國，由33個大小環礁島嶼所組成。馬久羅港坐落於馬紹爾群島東邊，商港區有油輪、貨櫃與郵輪停靠等作業項目，是該國主要的國際貨物進口的港口。此次與馬久羅港簽署姊妹港口，除港口互利外，更強化經貿合作與邦交國情誼。（編輯：黃世雅）1130813

交通部長李孟諺（左3）、高雄市長陳其邁（左5）、台灣港務公司董事長李賢義（左2）等人13日在高雄出席太平洋港口協會第110屆年會，共同見證高雄港與美國長灘港、馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港。中央社記者董俊志攝 113年8月13日