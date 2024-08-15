屏東縣民公園放置充氣書鴨 8/17創作者阿咧導覽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏東夏日狂歡祭打造暑期限定親子景點，在縣民公園放置超萌大型充氣裝置書鴨等裝置，讓藝術自然融入生活，17日書鴨創作者藝術家阿咧將親臨現場導覽作品。

本名葉信泓的藝術家阿咧表示，現代社會快節奏和高壓力的生活方式已漸漸成為常態，人們不斷追逐時間，卻忘了好好放鬆紓壓；因此藉由幽默諧音梗創作，將書「壓」在10公尺高的黃鴨上，把壓力擬真化，讓繁忙工作、家庭和社交生活的鄉親見到「書鴨」時皆能會心一笑，舒緩煩悶心情；此外，「三層肉」、「七龍豬」、「草地狀元」等作品也都是熱門拍照景點。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿指出，夏日狂歡祭是每年親子暑假必去景點之一，今年延續親子水陸遊樂園，並攜手台、日藝術家，在具有歷史遺跡的縣民公園打造「沉浸式光影展」與「入坑夜間美術館」，讓孩子親近藝術。

藝術家阿咧也將於17日下午4時親臨現場導覽作品，現場購入扭蛋以外的活動限定文創品即可獲得簽名，歡迎喜愛阿咧的大小朋友一同感受美學氛圍。

傳國處指出，為讓孩子可以更親近美學、見證歷史文化發展，將糖廠舊有原料倉庫打造成怪獸訓練所，由日本插畫家吉井宏結合屏東人文地景風貌，創造3隻怪獸角色：粉紅獼猴「大耳」、伯勞鳥「驕仔」和穿山甲「甲霸」，現場有別於一般藝術場館優勢，不僅跳脫平面框架，使用光影互動媒體技術，設計5大沉浸式球體與無限鏡面空間，讓旅人探索屏東自然奇蹟。

傳國處提及，屏東夏日狂歡祭活動期間成為親子、文青、網美必訪的打卡熱點外，更希望透由美學讓孩子們了解藝術家創作理念與想法，展現屏東深厚文化底蘊，讓藝術自然地融入生活，進而達到寓教於樂目標，邀請全國民眾抓住夏天尾巴，一起來屏東夏日狂歡。（編輯：李淑華）1130815