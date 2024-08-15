春秋墓園崩塌埋四散遺骨 家屬揚言抬棺抗議

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市春秋墓園於6月28日大雨山坡地崩塌，導致數十門墓基崩落全毀，棺木骨罈甩出碎裂，遺骸四散並遭土石深埋。家屬今天抗議市府，要求緊急施做水土保持，避免損害擴大。

市府民政局副局長黃秀川出面接受台灣墓主權益保護協會陳情，答應請水土保持服務團技師前往勘查；殯葬處將協助墓主後續起掘及安置先人遺骸事宜。

協會理事長許鈞傑今天帶領春秋墓園坍方受害者，持大幅照片、海報、布條到市府陳情，高喊「走山崩塌是侯市長的錯」，要求侯友宜出面，否則下次就要抬棺抗議。

家屬代表丁先生情緒激動表示，今天抗議的不僅是山坡地的水土保持，而是因市府的疏失與顢頇，讓先人靈骨被坍塌的土石深埋，讓後代子孫看見土石坑到處積水，「連蝌蚪都有」，無法尋獲骨骸，讓先人流離失所。

距離6月大雨崩塌至今1個半月，墓園仍一片凌亂，不少墓主落淚悲傷陳情，並要求市政府民政、農業局負起道義責任，立刻介入春秋墓園的善後工作，改善並監測全區的水土保持確保安全，避免災害擴大。

民進黨新北市議員顏蔚慈、林秉宥表示，市府長達1年未處置春秋墓園的爭議問題，主管機關民政局、殯葬處嚴重失職，將持續監督，協助墓主讓祖先安靈。

遭指責的農業局回應，據報崩塌後，已配合殯葬處勘查，要求春秋墓園管理者依水土保持法，緊急搶災水保處理與維護。管理者於8月2日完成後已報市府核備。

民政局回應表示，該坍塌區早年並未申請水土保持工程，大部分墳墓也並未取得埋葬許可，但原未合法申請販售的業者春秋公司，仍自行興建墳墓販售。

殯葬處表示，墓園225地號C區坍方，波及47門墳墓，調查有33門是有主墳墓，其中，15門可聯繫後代家屬，已有8門墳墓遷葬。

民政局說，將陸續協助墓主辦理起掘、安置於納骨塔。另外，缺乏墓主聯絡資料的部分，殯葬處也請各縣市政府及各區公所代為緊急公告，尋找後代處理。（編輯：張銘坤）1130815

新北市春秋墓園6月底因大雨坍方導致數十門墓基崩落、嚴重毀損，多名墓主15日到新北市政府前陳情抗議，民進黨籍議員顏蔚慈（左2）、林秉宥（左4）等人到場聲援。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年8月15日