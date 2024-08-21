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台南新建9所公共化幼兒園揭牌 113學年度招生

2024/8/21 11:47（8/21 12:06 更新）
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台南市長黃偉哲（後右9）21日在北區立人國小主持9所新建公共化幼兒園聯合揭牌典禮，感謝中央補助金費。中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月21日
台南市長黃偉哲（後右9）21日在北區立人國小主持9所新建公共化幼兒園聯合揭牌典禮，感謝中央補助金費。中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市新建9所公共化幼兒園今天聯合揭牌，預定113學年度招生，提供優質教保服務及教學環境，也讓每個家庭願意且放心地在台南生兒育女。

台南市長黃偉哲今天在北區立人國小主持9所新建公共化幼兒園聯合揭牌典禮，他感謝中央補助新台幣10億7000萬元經費，也期勉新幼兒園創出好口碑，提供平價、優質教保服務與教學環境。

黃偉哲指出，市府團隊積極規劃建立公共化幼兒園，讓父母工作時無後顧之憂。應對少子化趨勢，政府不僅要提高生育津貼，更要在養育及教育環境等方面著手努力，讓每個家庭願意且放心地在台南生兒育女。

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黃偉哲表示，台南新建揭牌9所公共化幼兒園，包括8所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，民國109年規劃設計迄今，且在2024國家卓越建設獎中，立人國小附幼榮獲最佳規劃設計類卓越獎，新市幼兒園獲得最佳規劃設計類優質獎。

市府發布新聞稿指出，台南新建幼兒園除擴大3歲至5歲52班，還新增2歲專班25班，讓1202名幼兒獲得平價優質教保服務，平均招收率超過9成；就讀公幼每月收費不到1000元，非營利不到2000元，第二胎以後收費更少，113學年度再補助公幼午餐、點心費用。（編輯：黃世雅）1130821

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