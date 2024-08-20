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台南「世界交陪」國際交流 累積締盟52座城市

2024/8/20 18:12
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市持續推動國際城市交流，迄今累積締盟52座城市，預定今年下半年計畫與日本富良野市、秋田市及水戶市等多座城市結盟。

台南市長黃偉哲今天在市政會議指出，台灣外交處境不易，透過國民外交或國際城市交流，有利於國家建立國際友誼，也可創造合作契機，對台南城市形象更有助益。

黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣提供防疫物資與經驗給友誼城市，也促成日本等國協助提供疫苗。台日交流高峰會7月在台南登場，日本出席人數逾400人，創下新高，大量國際交流促進彼此了解，對台灣國際形象也有正面效果。

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台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲上任後，成功締盟11座國際城市，台南迄今累積締盟52座城市，今年下半年計劃與日本富良野市、秋田市及水戶市等多座城市締盟，持續展現城市外交軟實力，提升台南國際知名度及影響力。

市府表示，2024台灣燈會在台南，市府迎接18國締盟城市代表出席燈會開幕式，台灣國際蘭展暨世界蘭展也邀請多國使節參訪；未來將繼續秉持「一起台南，世界交陪」精神，鞏固現有關係及開拓更多合作機會，提升台南城市形象與國際競爭力。（編輯：陳仁華）1130820

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黃偉哲
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