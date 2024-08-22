屏東藝術宅急便 紙風車阿猴落地掃33鄉鎮巡演

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣政府「2024藝術宅急便」、紙風車「阿猴落地掃鄉鎮巡演」，8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂及舞蹈等類型節目，讓表演藝術遍地開花，落實文化平權。

縣府今天發布新聞稿表示，藝術宅急便以「讓藝術穿梭於鄉鎮」為概念，每週規劃下鄉巡演，邀請屏東品牌演藝團隊，有屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團、嵐天樂集、明興閣掌中劇團、上西園掌中劇團、貓頭鷹兒童劇團、屏東室內合唱團、飛悅舞集等，還有小朋友最愛的小丑默劇團、氣球表演及奇幻魔術秀。

縣府自行培育的阿卡貝拉團隊排灣貝拉、Acapassion、SURE人聲樂團、T.K.T停看聽共同演出，結合屏東多元地貌及人文風采，打造出最豐富演出內容。

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另外，紙風車劇團「阿猴落地掃」鄉鎮巡演，24日及25日分別於九如鄉、長治鄉開跑，演出生活常識與娛樂性兼具的「屏東大小事」，帶給鄉親最熱鬧的藝文饗宴。

文化處指出，與紙風車培訓的屏東戲劇人才組成屏東團，以傳統落地掃表演形式，現代歌廳秀表演風格，寓教於樂的劇情且淺顯易懂對白，編排耳熟能詳的四季紅、熱情的沙漠、自創曲「屏東多好你咁知」等歡樂舞蹈，穿插不同故事情境，並與現場觀眾即興互動。（編輯：李淑華）1130822