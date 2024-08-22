新北：推淨零校園關鍵在老師 辦培力課程助增能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北教育局今天表示，推動「淨零校園」的關鍵影響因素是老師，日前舉辦培力研討會，讓老師增能分享經驗。學校不但更換節能燈具，課程融入節能由學生實作，讓減碳融入生活。

新北市淨零校園研討會暨工作坊於20日、21日於新店區寶高智慧產業園區辦理，教育局今天表示，邀低碳校園學校及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的專家學者分享經驗。

新聞稿表示，校長及老師討論目前學校推動淨零所遭遇困境。中和國小總務主任金朱慶說，以往夏天電費高漲，因此拆除耗電的教室蒸飯箱、也更新變頻高效能空調，節省逾半數以上用電量。

他說，校園透過「ESPC節能績效保證專案」向廠商採購高效能省電LED燈具，再以省下的電費支付汰換老舊燈具費用；學校不必等待預算，就可讓教室擁有高品質照明設備，以達到永續節能，也降低政府財政支出。

五峰國中校長呂治中表示，老師未來應努力將課綱中的能源教育、氣候變遷、低碳生活等重要議題，融教學並在生活中實踐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

五峰國中說，在「自然與生活科技」課程，讓學生標示電器、功率及計算電費，也分組收集燈泡類型，並記錄家中陽台、學校樓梯間等的燈源，整合出省電方案，計算出可節約多少電（費）。

教育局說，淨零校園勢在必行，教師的專業增能是推動過程的關鍵因素，透過培力課程與專家學者分享知識與實務操作，讓老師有能力可激發學生關注永續環境及低碳校園，也尋求校園淨零瓶頸的最佳解決策略。（編輯：李錫璋）1130822