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新北：推淨零校園關鍵在老師 辦培力課程助增能

2024/8/22 13:05（8/22 13:41 更新）
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新北市淨零校園研討會暨工作坊20日、21日於新店寶高智慧產業園區舉行，市府經濟發展局技正范峻崇以寶高智慧園能源系統展示說明淨零範例。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年8月22日
新北市淨零校園研討會暨工作坊20日、21日於新店寶高智慧產業園區舉行，市府經濟發展局技正范峻崇以寶高智慧園能源系統展示說明淨零範例。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年8月22日
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北教育局今天表示，推動「淨零校園」的關鍵影響因素是老師，日前舉辦培力研討會，讓老師增能分享經驗。學校不但更換節能燈具，課程融入節能由學生實作，讓減碳融入生活。

新北市淨零校園研討會暨工作坊於20日、21日於新店區寶高智慧產業園區辦理，教育局今天表示，邀低碳校園學校及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的專家學者分享經驗。

新聞稿表示，校長及老師討論目前學校推動淨零所遭遇困境。中和國小總務主任金朱慶說，以往夏天電費高漲，因此拆除耗電的教室蒸飯箱、也更新變頻高效能空調，節省逾半數以上用電量。

他說，校園透過「ESPC節能績效保證專案」向廠商採購高效能省電LED燈具，再以省下的電費支付汰換老舊燈具費用；學校不必等待預算，就可讓教室擁有高品質照明設備，以達到永續節能，也降低政府財政支出。

五峰國中校長呂治中表示，老師未來應努力將課綱中的能源教育、氣候變遷、低碳生活等重要議題，融教學並在生活中實踐。

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五峰國中說，在「自然與生活科技」課程，讓學生標示電器、功率及計算電費，也分組收集燈泡類型，並記錄家中陽台、學校樓梯間等的燈源，整合出省電方案，計算出可節約多少電（費）。

教育局說，淨零校園勢在必行，教師的專業增能是推動過程的關鍵因素，透過培力課程與專家學者分享知識與實務操作，讓老師有能力可激發學生關注永續環境及低碳校園，也尋求校園淨零瓶頸的最佳解決策略。（編輯：李錫璋）1130822

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