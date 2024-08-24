不讓天災阻撓就學 花蓮家扶加碼助學金支持受災戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）0403強震重創花蓮，觀光產業裁員、沒生意等隱性受災戶增多，花蓮家扶每年開學前資助弱勢兒少獎助學金，針對約200戶受災家庭中的大學生增加新台幣1萬元，目前仍有逾80萬缺口。

住在花蓮縣秀林鄉的太魯閣族3兄妹，經濟開支由從事包車旅遊的父親一肩扛起，強震、風災後觀光客銳減，沒生意上門，改做邊坡工程或打零工勉強維持收入，家中經濟壓力負擔大。

姊姊依佰（化名）說，過去堅強的爸爸，最近經常提醒他們要省點錢用、少吃宵夜、少花錢，感覺到爸爸有點壓力。

依佰說，兄妹3人趁著暑假打工，存上學的零用錢或支應家用，家扶的助學金主要用在學期間從台中回花蓮的車費及零用金，讓她可以專心讀書。

今年剛考上大學的弟弟阿哲說，知道家裡經濟狀況不太好，現階段也幫不上忙，唯一能做的是好好念書，家扶的獎助學金作為上學零用金，就可以少跟爸爸拿錢。

花蓮家扶中心今天舉行獎助學金頒發典禮，預計發放1160份共857萬元獎助學金，國小至大專發放1000元至2萬元不等金額，幫助孩子穩定就學，目前仍有1成約85萬元缺口。

花蓮家扶中心主任施政延說，今年因地震及颱風導致受傷、財損的受災家庭約有200戶，第一時間有協助急難救助，目前也在統計因災後就業不穩定的隱形受災戶，持續關注給予協助。

施政延說，這次也針對受災戶家庭，加發大專生1萬元獎學金，以往看到花蓮的孩子為了打工無法兼顧學業，發放獎助金希望孩子可安心就學，不會因天災讓求學路更困難。（編輯：謝雅竹）1130824