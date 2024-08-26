側室無法入籍 台中男沒親屬證明母遭列無名屍

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中一名男子的94歲母親病逝，處理遺體進館事宜時，因生母為側室無法入籍，提不出親屬證明，台中生命禮儀管理處拒辦理，要以無名屍處置，不能單獨辦告別式，經除戶後才解決。

台灣早期側室子女多登記在大房戶籍下，這名男子為側室所生，生母今年7月病逝，他與母親同住多年，鄰里間都知道兩人的關係，但他委由禮儀社辦理遺體進館事宜，因無法提出親屬證明，殯儀館以無名屍處置。

生命禮儀社負責人陳子梵表示，第一時間遺體進館時，因男子無法提出戶籍親屬證明，台中市生命禮儀管理處崇德館拒絕辦理登記，以無名氏處理，依規納入市民聯合公祭。

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因無法單獨為母親舉辦告別式，男子情緒崩潰，隔日他請里長協助開立同住證明，生命禮儀管理處承辦人員仍拒絕協助完成登記，最後男子到戶政所除戶後，持除戶證明館方才受理，母親後事終於可以圓滿解決。

對此，台中市民政局表示，遺體登記依規須附關係證明文件，是維護遺體安全和尊嚴，生命禮儀管理處為提升各項殯葬服務品質及量能，完善民眾治喪需求，不會無端刁難治喪民眾處理亡者身後事宜。（編輯：郭諭儒）1130826