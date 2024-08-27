本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

因應新竹客運停駛 竹縣：5鄉鎮年底開通幸福巴士

2024/8/27 16:55（8/27 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為因應新竹客運不續營衝擊，新竹縣政府將提供幸福巴士讓民眾搭乘，除現有尖石鄉、五峰鄉、關西鎮3鄉鎮，年底也將新開通新埔鎮、芎林鄉、湖口鄉、峨眉鄉跟寶山鄉等，以滿足民眾交通需求。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年8月27日
為因應新竹客運不續營衝擊，新竹縣政府將提供幸福巴士讓民眾搭乘，除現有尖石鄉、五峰鄉、關西鎮3鄉鎮，年底也將新開通新埔鎮、芎林鄉、湖口鄉、峨眉鄉跟寶山鄉等，以滿足民眾交通需求。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年8月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣府今天說，為解決新竹客運不續營衝擊，提供幸福巴士讓民眾搭乘，除現有尖石、五峰、關西等3鄉鎮，年底將開通新埔、芎林、湖口、峨眉及寶山等5鄉鎮，滿足交通需求。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，新竹客運原營運54條路線，其中4條因載客量不足停駛，其餘50條中有36條為公路客運由新竹區監理所尋求業者承攬，剩餘14條路線則轉為幸福巴士，由縣府與公所共推動。

交旅處長陳盈州告訴中央社記者說，目前幸福巴士計畫，在尖石鄉、五峰鄉、關西鎮3鄉鎮轉型接手6條新竹客運不續營路線（5636、5637、5638、5639、5628、5629），並擴大營運，共經營21條幸福巴士路線。

他表示，幸福巴士年底也將新開通新埔鎮、芎林鄉、湖口鄉、峨眉鄉跟寶山鄉等，共開通26條路線，以順利完成銜接新竹客運不續營的8條路線（5602、5603、5622、5643、5632、5640、5641、5642）。

縣長楊文科透過文字表示，期盼藉由幸福巴士推動，能降低新竹客運不續營的影響，讓有搭乘大眾運輸的需求的民眾，能持續使用，滿足交通需求。（編輯：李錫璋）1130827

#新竹
#楊文科
#新竹區監理所
#新竹縣
#新竹縣府
#陳盈州
#幸福巴士
陳盈州
萬聖派對六福村登場 竹縣府加開接駁車8/28預約竹縣政七街增智慧停車柱 8/16啟用提升收費效率
楊文科
卓榮泰：行政院將投入4.8億元 推客庄創生及營造2024義民祭竹縣登場 范佐銘邀民眾認識客家文化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：