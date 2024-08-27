因應新竹客運停駛 竹縣：5鄉鎮年底開通幸福巴士

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣府今天說，為解決新竹客運不續營衝擊，提供幸福巴士讓民眾搭乘，除現有尖石、五峰、關西等3鄉鎮，年底將開通新埔、芎林、湖口、峨眉及寶山等5鄉鎮，滿足交通需求。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，新竹客運原營運54條路線，其中4條因載客量不足停駛，其餘50條中有36條為公路客運由新竹區監理所尋求業者承攬，剩餘14條路線則轉為幸福巴士，由縣府與公所共推動。

交旅處長陳盈州告訴中央社記者說，目前幸福巴士計畫，在尖石鄉、五峰鄉、關西鎮3鄉鎮轉型接手6條新竹客運不續營路線（5636、5637、5638、5639、5628、5629），並擴大營運，共經營21條幸福巴士路線。

他表示，幸福巴士年底也將新開通新埔鎮、芎林鄉、湖口鄉、峨眉鄉跟寶山鄉等，共開通26條路線，以順利完成銜接新竹客運不續營的8條路線（5602、5603、5622、5643、5632、5640、5641、5642）。

縣長楊文科透過文字表示，期盼藉由幸福巴士推動，能降低新竹客運不續營的影響，讓有搭乘大眾運輸的需求的民眾，能持續使用，滿足交通需求。（編輯：李錫璋）1130827