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墾管處強力拆180頂陽傘 輪班稽查有承租才能插傘

2024/8/28 12:16
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）墾丁沙灘被業者插滿陽傘占用惹議，墾管處昨到沙灘稽查，強力拆除共180頂的陽傘，並開出3張罰單。墾管處今天強調，有承租才能插傘，將採輪班稽查。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山今天告訴中央社記者，昨天前往白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，經多日勸導及當地業者也配合管處宣導，要求清除原先標定營運範圍與安全邊界，且造成民眾誤解強占國土的定位傘南灣80頂、船帆石30頂、白砂70頂，共清除180頂。

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「有承租再插傘。」陳俊山強調，昨午後持續巡查沙灘，拆除業者自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，同步清查白砂約30頂、南灣約100頂、船帆石約20頂陽傘均為正常使用，已無違規及脫序占用情形。

陳俊山指出，昨針對沙灘周邊堆置物品影響景觀，已依據「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動契約書」處以新台幣1000元，目前已開單3張；並持續於每天上下午輪班進行各遊憩沙灘稽核檢查。（編輯：李淑華）1130828

陳俊山
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