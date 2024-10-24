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屏東巴轆公園改善工程動土 周春米：滿足全齡需求

2024/10/24 15:35（10/24 15:46 更新）
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屏東縣九如鄉巴轆公園改善工程24日舉行動土典禮，屏東縣長周春米（左2）出席執鏟，工程預計2025年暑期完工正式開放。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年10月24日
屏東縣九如鄉巴轆公園改善工程24日舉行動土典禮，屏東縣長周春米（左2）出席執鏟，工程預計2025年暑期完工正式開放。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年10月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東九如鄉巴轆公園改善工程今天動土，結合地方歷史與人文，打造屏北旗艦共融遊戲場，保留草地讓孩童奔跑，並設有長輩體健設施。屏東縣長周春米表示，滿足不同年齡層需求。

九如鄉巴轆公園改善計畫今天動土，周春米與民意代表出席一同祈福祝禱、持鏟動土，工程預計在明年暑期完工正式開放。

周春米會中表示，九如鄉巴轆公園前身是菸葉改良場，擁有豐富產業歷史，修繕計畫結合地方歷史與人文產業，主題遊戲以菸葉廠概念進行設計，保留原有草地讓孩童可以在寬廣空間盡情奔跑，以及長輩的體健設施，打造成屏北旗艦共融遊戲場，讓居民能認真打拚事業，縣府團隊來照顧大家的生活。

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周春米說，縣府自民國110年起推動1鄉鎮1特色遊戲場計畫，至今結合在地特色文化目前共計完成27座，常吸引來自台南、高雄等外縣市民眾前來且頗受好評，已打造成屏東特色品牌，團隊持續拚基礎建設、辦理大型活動吸引人潮，同時培植在地青年人才投入美食、伴手禮等觀光產業，讓在地文化深植人心。

工務處提及，巴轆公園的設計及運用，以菸葉廠房為主軸打造3座不同難易度主題遊戲塔，塔內蘊含各式遊戲設施，鑽滾爬躺一應俱全，並有3種不同高度的滑梯提供孩童挑戰，全區以無障礙環境設計為宗旨，讓全年齡層與使用者都可以容易通達使用人行道空間，兼顧銀髮長者需求。（編輯：李淑華）1131024

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