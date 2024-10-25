鎮民有意發動罷免 彰化二林鎮長發聲反對設火化場

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化縣政府規劃在芳苑鄉設火化場，鄰近的二林鎮趙甲里發動罷免二林鎮長蔡詩傑。蔡詩傑今晚在臉書發聲，指出將建議縣府，火化場位置應向西移，另在縣府充分溝通前持反對立場。

彰化縣縣府規劃設火化場，位置選在芳苑鄉及二林鎮交界，引發居民抗議，二林鎮趙甲里民發起設連署站罷免鎮長蔡詩傑，趙甲里長曾免說，連署罷免行動是由里民發起，她建議蔡詩傑能聽取民意，帶頭反對火化場蓋在趙甲里旁。

蔡詩傑今晚在臉書（FACEBOOK）個人專頁發聲，明確表態反對火化場；蔡詩傑指出，有報導指稱他主動「爭取」嫌惡設施，當時是以上位者角度，看見生死大事急待解決的危機訊號便提出示警，很不幸在5個月後的現在，他的預判成真。

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蔡詩傑說，能理解並感受到近日鄉親們的焦慮與徬徨無助，尤其是趙甲及頂厝里的鄉親，而為解決彰化縣民人生最後一哩路的生死大事，不反對建置火化場，但應以不影響他人為原則。

蔡詩傑說，尊重別人想要的決定，但絕不能讓二林鎮民受委屈，他會極力向縣府建議將火葬場向西移，以滿足多方需求，縣府也應將各項有關火葬場空污、噪音、交通及環境美化等評估資訊透明公開，另在未經充分溝通、未完全說服鎮民之前，堅決反對在縣府規劃的位置設火化場。（編輯：陳正健）1131025