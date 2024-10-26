高雄眷村嘉年華鳳山黃埔開跑 西側大草原啟用

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）2024高雄眷村嘉年華今天在黃埔新村開幕，黃埔西側大草原也同步啟用，現場有各式手作、走讀導覽、市集等活動，吸引不少民眾參與。

高雄市文化局副局長簡美玲致詞時表示，透過「以住代護」政策，進行眷村文化修復及活化，改善的同時讓眷村與周遭環境建立連結，像是今年完成電纜地下化，改變眷村視野風貌，綠化地貌與修復老舊管線，都是重要並持續的工程計畫。

簡美玲說，今年黃埔核心主題是「新生與永續」，打開黃埔眷村西側大草原的空間，是保存眷村文化重要的意義，也不忘新創的力量以達永續經營，如高雄設市百年，漫長時間與眾多人力的支持，都是高雄眷村誕生新風貌的動力。

開幕活動由雄商樂旗隊引領遊行，現場也有與地方書店合作的特別企劃展覽與講座。眷村住戶敞開大門，邀請民眾一同體驗眷村風情。適逢萬聖節，蘋果劇團、希舞集聚舞團與驢子實驗室帶來充滿萬聖氣息的演出與慶典，共同打造別具一格的萬聖眷村嘉年華。

文化局表示，今年的鳳山黃埔有了新夥伴加入，也擴大開放空間，就是希望民眾能更到高雄在地眷村走逛，此次活動安排劇團、舞團與樂團，讓親子同樂、年輕的朋友也可以加入同歡，不論手作或是導覽都能帶來知識面的學習跟樂趣。

文化局指出，市集中有隱藏任務可以換取刮刮樂，主辦單位推出許多限定好禮讓民眾帶回家，今年也推出嘉年華限定主題拍貼機，讓這特別的時刻保存下來。

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今年眷村嘉年華從鳳山黃埔開始，接下來將在11月2、3日於岡山樂群村接棒，將有從南歐跨到眷村的獨特餐宴，還有趣味空軍知識大闖關，以及和地方團體一起策劃的歌唱比賽、烤肉派對，還有獨家帶路活動。

閉幕活動在11月9、10日於左營建業新村登場，了解眷村過去與未來的深度講座、系列手作活動和晚風市集，以及露天主題影展播放，也邀請到豫劇團團員，讓民眾體驗畫臉譜、著戲服，並觀賞「台灣豫劇‧眷村好戲」。（編輯：謝雅竹）1131026