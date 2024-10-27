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彰化員林獅子盃路跑登場 馬拉松嘉年華還有4場

2024/10/27 09:34（10/27 09:51 更新）
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彰化縣第15屆員林獅子盃全國親子公益路跑27日登場，吸引約3800名跑者參加。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年10月27日
彰化縣第15屆員林獅子盃全國親子公益路跑27日登場，吸引約3800名跑者參加。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年10月27日
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（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣第15屆員林獅子盃全國親子公益路跑今天登場，吸引約3800名跑者參加，縣長王惠美表示，11月底前還有4場路跑賽事，希望以運動讓大家來體驗彰化之美。

今年彰化縣政府馬拉松嘉年華從9月底至11月底，共有6場賽事，每場比賽結合當地文化特色，預計11月3日將舉辦二水跑水節千人健行水上漂、10日台灣米倉田中馬拉松、17日鹿港馬拉松、24日伯立歐公益馬拉松。

王惠美說，員林獅子盃路跑是馬拉松嘉年華第2場賽事，今年有10公里、5公里及3公里組別，規劃繞市區一圈，能看見員林城市風貌的改變，也藉此鼓勵大家多運動。

10公里組別從起點員林大道四段環繞員林大道1圈；5公里從起點員林大道四段至大同路、三民東街、員林大道三段、員林大道四段；3公里從起點員林大道四段、大同路、浮圳路到員林大道四段。

另外，參加員林獅子盃路跑民眾可於2024彰化GO購活動中，消費滿新台幣500元額外多1組抽獎序號，增加中獎機會。（編輯：張銘坤）1131027

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