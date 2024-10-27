本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

高市樂齡課程將結訓 素人舞者11/16公演展現成果

2024/10/27 13:39（10/27 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市文化局為55歲以上市民設計為期4個月舞蹈課程「後青春的我們」即將結訓，11月16日將在岡山文化中心演藝廳成果公演，已開放索票，歡迎民眾進場觀賞。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月28日
高雄市文化局為55歲以上市民設計為期4個月舞蹈課程「後青春的我們」即將結訓，11月16日將在岡山文化中心演藝廳成果公演，已開放索票，歡迎民眾進場觀賞。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市文化局為55歲以上市民設計為期4個月舞蹈課程「後青春的我們」即將結訓，11月16日將於岡山文化中心演藝廳成果公演，10月25日開放索票，邀民眾為素人樂齡舞者鼓勵喝采。

為活化岡山文化中心場館空間並建立藝文特色，文化局評估大岡山區55歲以上樂齡民眾比例較高，爭取文化部「藝文場館營運升級計畫」補助，於岡山文化中心首次規劃樂齡駐館展演推廣計畫「後青春的我們」。

文化局指出，「後青春的我們」是與岡山在地藝文團隊「慧敏兒童舞蹈團」合作策辦，共同規劃適合樂齡者的成人芭蕾、民族舞、現代即興等3種課程，47名學員年齡55歲到74歲，多居住於大岡山地區。

學員中有退休族、家庭主婦或在家帶孫的婆婆媽媽，從舞蹈動作得到肌力訓練，有時偶而手腳不協調，不斷卡住忘記動作，每次上課的2小時都充滿歡笑聲。

民族舞學員蘇中貞表示，學民族舞是從小的夢想，很高興有機會圓夢；現代舞班學員朱淑芳說，樂齡者學舞不只調整肢體動作及體態，也獲得心靈平靜；芭蕾舞學員黃瑞蕉說，年輕時，芭蕾是高不可攀的才藝，很開心現在能學習，優雅變老。

文化局今天新聞稿表示，為期4個月的舞蹈課程即將結訓，11月16日晚上7時30分將於岡山文化中心演藝廳成果公演，10月25日在岡山文化中心服務台開放索票，歡迎民眾一起為素人樂齡舞者鼓勵與喝采。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「後青春的我們」成果公演，民族舞班將演出舞作「歲月風景」，演繹岡山空軍眷村的女眷風情。指導老師石惠珠說，每名學員就像舞出了自己年輕的故事。

現代即興班演出「人生有夢」，指導老師黃筱哲說，生活的挑戰讓生命更珍貴，樂齡舞者最能展現如此舞意。芭蕾班演出「優雅高年級」，老師王慧敏讓舞者化身岡山區花「大花紫薇」，祝福學員舞出大花紫薇的花語「喜悅、幸運、福氣」。（編輯：李淑華）1131027

#文化部
#高雄市文化局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：