高市樂齡課程將結訓 素人舞者11/16公演展現成果

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市文化局為55歲以上市民設計為期4個月舞蹈課程「後青春的我們」即將結訓，11月16日將於岡山文化中心演藝廳成果公演，10月25日開放索票，邀民眾為素人樂齡舞者鼓勵喝采。

為活化岡山文化中心場館空間並建立藝文特色，文化局評估大岡山區55歲以上樂齡民眾比例較高，爭取文化部「藝文場館營運升級計畫」補助，於岡山文化中心首次規劃樂齡駐館展演推廣計畫「後青春的我們」。

文化局指出，「後青春的我們」是與岡山在地藝文團隊「慧敏兒童舞蹈團」合作策辦，共同規劃適合樂齡者的成人芭蕾、民族舞、現代即興等3種課程，47名學員年齡55歲到74歲，多居住於大岡山地區。

學員中有退休族、家庭主婦或在家帶孫的婆婆媽媽，從舞蹈動作得到肌力訓練，有時偶而手腳不協調，不斷卡住忘記動作，每次上課的2小時都充滿歡笑聲。

民族舞學員蘇中貞表示，學民族舞是從小的夢想，很高興有機會圓夢；現代舞班學員朱淑芳說，樂齡者學舞不只調整肢體動作及體態，也獲得心靈平靜；芭蕾舞學員黃瑞蕉說，年輕時，芭蕾是高不可攀的才藝，很開心現在能學習，優雅變老。

文化局今天新聞稿表示，為期4個月的舞蹈課程即將結訓，11月16日晚上7時30分將於岡山文化中心演藝廳成果公演，10月25日在岡山文化中心服務台開放索票，歡迎民眾一起為素人樂齡舞者鼓勵與喝采。

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「後青春的我們」成果公演，民族舞班將演出舞作「歲月風景」，演繹岡山空軍眷村的女眷風情。指導老師石惠珠說，每名學員就像舞出了自己年輕的故事。

現代即興班演出「人生有夢」，指導老師黃筱哲說，生活的挑戰讓生命更珍貴，樂齡舞者最能展現如此舞意。芭蕾班演出「優雅高年級」，老師王慧敏讓舞者化身岡山區花「大花紫薇」，祝福學員舞出大花紫薇的花語「喜悅、幸運、福氣」。（編輯：李淑華）1131027