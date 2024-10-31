颱風康芮襲台 雲林逾7千戶尚未復電、28人預防撤離

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）颱風康芮襲台，雲林縣發生零星災情，其中以停電為主，截至下午5時逾7000戶尚未復電，台電人員積極搶修；此外，水林鄉1戶8人及古坑鄉樟湖村20人預防性撤離。

縣長張麗善今天下午4時主持康芮颱風第2次工作會議，與20鄉鎮市長視訊，了解防颱情況。

至於明天是否上班上課，張麗善表示，待氣象署晚間9時給予颱風預報後再行宣布。

縣府民政處長蕭德恕指出，水林鄉瓊埔村北港溪行水區1戶8人撤離、依親；另外，古坑鄉樟湖村考量風雨較強，針對弱勢民眾約20人進行預防性撤離，將由公所安排車輛撤離至中華科技大學翠華館。

雲林縣災害應變中心截至下午5時接獲231件報案，以電線斷落為主，集中在麥寮、水林與褒忠等鄉鎮。

台灣電力公司雲林區營業處指出，颱風康芮來襲，造成雲林地區多條饋線跳脫及配電線路受損，曾停電戶數逾1萬8000戶，主要停電區域集中在台西、口湖、褒忠、水林、四湖、東勢等鄉鎮。

台電雲林區營業處投入大量人力搶修，截至今天下午5時止，轄區仍有逾7000戶尚未復電，為加速供電，台電已加派人員搶修。（編輯：陳仁華）1131031