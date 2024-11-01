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颱風康芮襲馬祖釀12件災情 路樹傾倒最多

2024/11/1 14:46（11/1 15:11 更新）
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颱風康芮逐漸轉弱，馬祖北竿碧園路樹傾倒，消防員協助排除。（連江縣消防局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
颱風康芮逐漸轉弱，馬祖北竿碧園路樹傾倒，消防員協助排除。（連江縣消防局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
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（中央社記者高華謙連江縣1日電）颱風康芮逐漸轉弱，連江縣府消防局統計，自昨天至今天中午12時，共獲報12件災情，以路樹傾倒10件最多，另還有鐵皮吹落與停電等，皆已陸續排除。

連江縣府說，依據中央氣象署資訊，馬祖今天上午11時30分已脫離暴風圈，縣府災害應變中心一級開設自中午12時撤除，調整回歸平時應變機制，不過受低氣壓及外圍環流影響，馬祖地區仍易有長浪。

連江縣府消防局統計，截至今天中午12時，共獲報12件災情，以路樹傾倒最多，包括梅石加油站前、北竿鄉碧園、介壽村中正圖書館後方與樂活運動中心旁等處都有樹倒，蔚藍珠海旁的鐵皮則被強風吹落，皆已派員處理。

此外，昨天下午4時許南竿鄉213戶停電，已於下午5時45分恢復供電。

另外，因海象許可，新台馬輪今天晚間10時30分開航，自基隆港出發後先到南竿、後赴東引，不過新台馬南竿售票處因颱風風雨過大，今天停止售票，改明天上午7時30分開始售票。（編輯：張銘坤）1131101

颱風康芮逐漸轉弱，連江縣府消防局統計，自10月31日至11月1日中午12時，共獲報12件災情，以路樹傾倒10件最多。圖為馬祖南竿梅石加油站附近路樹傾倒。（連江縣消防局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
颱風康芮逐漸轉弱，連江縣府消防局統計，自10月31日至11月1日中午12時，共獲報12件災情，以路樹傾倒10件最多。圖為馬祖南竿梅石加油站附近路樹傾倒。（連江縣消防局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
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