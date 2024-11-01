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颱風康芮侵襲 南投零星樹木傾倒陸續清除

2024/11/1 16:26（11/1 16:41 更新）
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颱風康芮過境後全台多個縣市紛傳災情，南投市也有零星樹木傾倒、鐵皮圍牆倒塌等，幸無重大影響，市公所1日出動人車陸續清除殘木斷枝。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年11月1日
颱風康芮過境後全台多個縣市紛傳災情，南投市也有零星樹木傾倒、鐵皮圍牆倒塌等，幸無重大影響，市公所1日出動人車陸續清除殘木斷枝。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年11月1日
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）颱風康芮侵襲，南投市零星樹木傾倒、鐵皮圍牆倒塌，幸無重大影響，市公所派人車陸續清除；另外，合歡山國家森林遊樂區延至11月7日開園、奧萬大11月9日開園，修繕園區設施。

颱風康芮過後，南投縣各鄉鎮市今天仍有零星倒樹，包含南投市福崗路、中興路、順溪北路、草屯鎮中正路、博愛路轉玉屏路附近等，還有路口紅綠燈號誌故障，由於倒樹占據車道及清除作業，一度引發局部路段塞車，所幸無重大影響，縣府、鄉鎮市公所陸續清除。

南投市公所表示，昨天至今天獲報29件，包含路樹傾倒、鐵皮圍牆倒塌、反光鏡歪斜阻擋車輛通行等，還有部分區域停電，陸續恢復；南投縣警察局南投分局今天獲報中興路樹木傾倒影響車輛通行案，派員警到場設置三角錐，同時聯繫南投市公所應變中心清理。

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另外，農業部林業及自然保育署南投分署轄管合歡山、奧萬大國家森林遊樂區因應颱風康芮來襲休園，南投林業分署今天表示，部分山區道路尚未搶通，且可能有大雨、豪雨，考量遊客安全及園區修繕，合歡山國家森林遊樂區延至11月7日開園、奧萬大11月9日開園。

位於仁愛鄉海拔1750公尺的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場，在颱風來襲前已拆下可能被強風吹倒的裝置物，清境農場今天表示，迎風面青青草原許多樹木倒伏影響園區，需花一點時間整理，因此11月2日休園1天，國民賓館正常供應食宿，清境聯外道路暢通。（編輯：郭諭儒）1131101

#中興路
#南投縣
#南投市公所
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