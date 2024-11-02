彰化爌肉飯嘉年華 爌世英雄以260碗奪冠

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）「彰化爌肉飯嘉年華」活動今天在彰化市延平公園登場，重頭戲的「爌世英雄」，由家住彰化市的姚男和家人一起吃了260碗爌肉飯拿下第一，也獲得1年份365碗的爌肉飯餐券。

彰化爌肉飯嘉年華活動今天在彰化市延平公園登場，彰化縣長王惠美和民眾一起品嘗美味爌肉飯外，也頒獎給參加「爌世英雄」活動獲前3名民眾，感謝大家對彰化爌肉飯支持。

「尋找爌世英雄 數位集章」活動，從9月1日至10月31日，活動期間吃最多碗爌肉飯的民眾將成為年度爌世英雄，第1名可獲得365碗爌肉飯餐券，第2名100碗，第3名50碗。

獲得「爌世英雄」第1名的姚姓民眾家住彰化市，在2個月活動期間，以260碗爌肉飯奪冠。40多歲的姚男接受媒體聯訪時說，從小就喜歡吃爌肉飯，在彰化市區營業的爌肉飯幾乎都吃過，好吃的爌肉飯每個人口味不同，但彰化的爌肉飯真的比別的地方好吃，無論口感、口味、嚼勁，搭配米飯品質，整體來說是完美配合。

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姚男說，自己認為好吃的爌肉飯店家，有好幾家都已不再營業，美味只能存在記憶中。這次為參加爌肉飯節活動，家人也有幫忙吃爌肉飯參加數位集章活動，不過還是胖了好幾公斤，雖有1年份365碗爌肉飯可吃，但得先減重，才能繼續品嘗美味彰化爌肉飯。

縣府城市暨觀光發展處表示，彰化爌肉飯別具特色，不僅好吃，可以從早吃到晚，任何時間來彰化，如果想吃爌肉飯一定找的到。為感謝地方鄉親對爌肉飯節支持，縣府從7月起廣邀網友推薦縣內爌肉飯店家，並匯集成153家Google美食地圖供民眾參考。（編輯：孫承武）1131102