宜蘭太平山11/6恢復開園 龜山島持續封島

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）受到颱風康芮影響，宜蘭縣境內的太平山國家森林遊樂區部分設施和道路受損，經搶修後將於6日上午8時開園，至於龜山島持續封島至明天，開放時間將視災損修復情形另行公告。

林業及自然保育署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，受到颱風康芮影響，太平山國家森林遊樂區內道路宜專1線11公里處路基崩塌，及園區內有部分設施毀損，經對各項設施搶修及環境清理整備後，將於6日上午8時起恢復開園。

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宜蘭分署表示，宜專1線11公里處將採單線雙向通行管制，園區內蹦蹦車維持局部復駛至1公里處，茂興懷舊步道則暫停開放。

另外，龜山島10月30日起預警性封島，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處在臉書粉絲專頁「東北角之友」發文指出，龜山島南北岸2座臨時碼頭均有淤積堵住通道，及南岸堤防蛇籠遭浪潮衝擊破壞，致覆蓋環湖遊程通道，主要開放區域及設施淹水未退等災害及後續清理環境衛生，將封島至明天，開放時間將再視災損修復、清理情形另行公告。（編輯：方沛清）1131103