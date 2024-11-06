跨海捐贈婦兒科設備 盼金門醫院在地照顧病患

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（中央社記者吳玟嶸金門6日電）慈善基金會與企業攜手，今天捐贈婦兒科醫療設備給金門醫院。金門醫院院長王世典說，這次受贈的儀器都是醫院急需，團隊將善用器材，繼續照顧更多需要的病患。

「林思宏X5醫師慈善基金會」與「我的輕食有限公司」捐贈婦兒科醫療設備儀式，今天下午在金門醫院舉行，儀式中捐贈剖腹產多功能牽引撐開器、ECUBE&LE安倍影超音波及LED檢診燈各1組。

金門醫院院長王世典表示，公立醫院在採購設備上非常困難，這次受贈的剖腹產撐開器、超音波及檢診燈都是醫院急需設備，感謝基金會與企業幫忙，團隊將善用器材，繼續照顧更多需要的病患。

林思宏X5醫師慈善基金會董事林冠宏說，基金會希望在有能力時可以回饋社會，這次捐贈設備後，金門醫院醫師就能在當地服務鄉親，未來很多時候不需要再把病童轉到台灣。

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金門醫院小兒科醫師黃千瑀表示，醫院目前使用超音波是1998年購買，操作上有時會有故障情形，每次使用都很怕下次就不能用。這次受贈的超音波機器10月開始操作，這週剛好有1個寶寶出生有點狀況，也是用這台超音波發現先天性心臟病，因此再轉送做後續處理。

金門醫院婦產科醫師鄭凱元說，在離島各方面資源都有限制，很感謝基金會贊助，讓醫院有更多的設備克服一些人力問題，也讓醫院能執行的業務更廣。（編輯：謝雅竹）1131106