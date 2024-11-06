彰化大城鄉民反對風機離村莊太近 赴公所抗議

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（中央社記者鄭維真南投6日電）彰品風力發電規劃在彰化大城鄉設風機，公館村等居民不滿距離村落太近多次反對，業者仍要架設管線，鄉民今天赴公所抗議；鄉長陳玉照說，會將陳情書轉給縣府，請相關單位加強與地方溝通。

彰品風力發電股份有限公司規劃在彰化縣大城鄉濁水溪沿岸設置13座風力發電機組，去年2月召開施工前地方說明會後，有4座風機於今年8月19日取得經濟部核發工作許可證。

大城鄉民代表蔡新徵從9月得知業者進場作業，即多次與居民出面抗議，今天與公館村長蔡慶伍等人帶領村民到大城鄉公所拉布條再次表達反對意見，彰化縣環境保護聯盟也前往聲援。

蔡新徵告訴媒體，風機距離村莊太近，不僅低頻噪音會影響居民生活品質，且目前規劃在農田旁，大家擔心若有漏油等污染會影響農作，風電業者未與地方妥善溝通，居民無法接受，將反對到底。

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大城鄉長陳玉照表示，在地民眾反對設置風力發電機組，也不讓業者埋設輸電管線，公所一定會與鄉親站在一起，除將陳情書轉給縣府，也希望開發單位能和當地居民有良好溝通及說明。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處指出，縣府近日已函請經濟部能源署考量在地民情，盡速研訂電業申請籌設階段辦理說明會具體規範，並研議風機安全距離規定，以減輕電廠周邊住戶疑慮。（編輯：張雅淨）1131106