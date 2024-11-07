屏東縣府改善墾丁大街人行空間 11月中旬說明會

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）屏東縣政府提出改善墾丁大街行人空間計畫，初步規劃於墾丁海水浴場至小灣路路段，重新分配車道比例、設置行人道。縣府11月中旬將辦地方說明會，籲居民踴躍參與。

屏東縣政府11月6、7日舉行「墾丁大街人行環境改善規劃」實地勘查及座談會，邀請交通領域專家學者和相關機關代表參與，盼推動「以人為本」的行人空間，為墾丁大街注入新活力，並提升恆春半島觀光形象。

屏東縣政府警察局副局長温淑盈表示，墾丁大街因同時具備省道功能及夜間觀光需求，行人通行安全長期面臨挑戰。近年國際媒體頻繁報導台灣行人環境不佳，墾丁大街更成為例證之一。縣府去年起與當地民意溝通協調，逐步凝聚共識，期盼透過改善工程，為墾丁大街帶來全新行人環境，也提升台灣行人安全形象。

屏東縣警局新聞稿指出，墾丁大街全長約800公尺，兩旁匯集異國風情餐廳、特色紀念品商店及各式小吃攤位，是熱門觀光街區。根據暑期人流調查，夜間人流量高達2至3萬人次，平日尖峰單方向可達3200人次，假日則超過4600人。

墾丁大街為省道台26線，現有道路配置為雙向4車道，兩側僅設有水溝、電箱及燈桿等設施空間，未設有可供行人通行空間。因此導致夜間大量遊客僅能行走於道路兩側最外側車道，同時也缺乏行人穿越道等設施，形成行人安全隱患。

屏東縣警局說，與會專家學者實地走訪墾丁大街後也同意，墾丁大街人行空間嚴重不足，需重新分配街道空間，調整人行與車行空間比例。墾丁大街人行環境改善不只是針對夜間逛街遊客需求，更須考量日間兩側民宿商家裝卸貨與接送旅客等。

縣府委託工程顧問公司指出，優先規劃人行環境改善措施，涵蓋從墾丁海水浴場至墾丁小灣路約2000公尺路段，將以重新分配車道比例、設置行人道、停車帶等方式，解決行人空間不足的問題。

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工程顧問公司說，改善計畫也將包括1800公尺實體人行道和1650公尺標線型人行道，設置臨時停車帶1000公尺及大客車停車區10處，以方便夜間營運需求；並新增5處行人穿越道及10處左轉附加車道，進一步提升行人及車輛安全性。

縣府表示，現地測量、車流量調查及初步路型設計等工作已完成，預計標線型人行道段的施工將明年1月底前完成。11月中旬將辦地方說明會，籲在地居民、業者踴躍參與，讓各界能針對規劃內容提出建議與需求，確保規劃獲民意支持。（編輯：李淑華）1131107