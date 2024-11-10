新設行人庇護島頻傳車輛誤撞 中市府：強化辨識度

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市政府近期在多個路口增設行人庇護島，卻因新設施標示不明確，車輛誤撞庇護島事故頻傳；台中市府表示，完工前將加強警示標示辨識度及宣傳，避免意外一再發生。

7日下午2時30分許，一名女性駕駛在北區進化北路與大德街口，因未注意路口新設置的行人庇護島，車輛撞上設施受損，所幸無人受傷；此庇護島警示標誌為單向顯示，致使另一行駛方向車輛未能獲得警示，引發對行人庇護島設計是否會誤導駕駛質疑。

第二警分局今天指出，行人庇護島設計原意在於保障行人安全，提供過路時短暫停留空間，特別是對年長者、行動不便者或孩童等弱勢群體提供額外保護，避免行人因車輛視角盲點或駕駛疏忽而發生意外。

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警方指出，庇護島設置卻容易被駕駛忽略，尤其在夜間或未加設醒目標示情況下，可能造成駕駛誤判距離，直接撞上庇護島；自此路口設施完工後，已發生多起自撞車禍。

對此，台中市政府建設局透過文字稿指出，此庇護島工程目前仍施工中，針對老舊行人穿越線將重新塗銷劃設，相關工程預計下週就會進場施作，完工前建設局將加強警示標誌辨識度與宣導，避免意外再發生。（編輯：陳仁華）1131110