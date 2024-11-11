苗縣後龍醫療園區成泡影 土地將歸還國產署

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣後龍醫療健康園區（前遠雄健康生活園區）約20公頃預定地閒置多年，縣府衛生局今天證實，當中部分浮覆地經判決應還地於民，縣府將廢止撥用，讓土地先歸還國產署。

苗栗縣政府2011年與遠雄集團共同推動後龍「遠雄健康生活園區，因台北市大巨蛋案風波，遠雄2016年聲明解約，計畫胎死腹中。原址20.6公頃土地經縣府向財政部國有財產署申請撥用，改推後龍「衛生醫療健康園區BOT案」，然而歷經多次招商流標，土地長期閒置。

時代力量苗栗縣議員葉忠倫今天在議會質詢表示，這片位於後龍台72線、台1線路口的園區預定地，閒置逾5年，去年3月發生雜草火警，更燒出廢棄物入侵及不法傾倒問題，要求衛生局說明園區土地後續規劃運用。

衛生局長楊文志答詢指出，園區土地所有權登記於國產署，是因早年河水氾濫，國家治水有成、河道改變後，多出的浮覆地產權登記為國有；然而近年部分民眾主張土地於日治時期即登記於私人名下，興訟爭取「還地於民」。

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楊文志說，園區及週邊有7筆地號涉及浮覆地回復所有權爭議，經法院判決，國產署應「還地於民」，國產署於10月25日最後一次上訴期限也確定放棄上訴，既然國產署放棄上訴，園區未來勢必夾雜私有土地，縣府決定廢止撥用，將原申請土地交還給國產署處理。

土地廢止撥用後，也意味地方引頸企盼、縣府推動多年希望開發的後龍醫療園區計畫終成泡影。楊文志指出，回顧過去多年招商不易，或許浮覆地產權疑慮也是讓投資者卻步的一大主因。（編輯：陳清芳）1131111