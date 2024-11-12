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竹市3國中擬改完全中學 議員籲儘快規劃說明

2024/11/12 19:23
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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市3所國中擬改制完全中學，建功高中與國中部擬分治，議員呼籲市府儘早向民眾說明。市府表示，將持續與教育部盤點學齡人口與國立高中職增班等，滾動研議需求並爭取經費。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，民進黨市議員劉崇顯指出，根據新竹市政府教育處分析，建功高中將朝國中部與高中部分治方向規劃，同時建華、新科、虎林3所國中又朝完全中學方向規劃，體制改變影響學生就學權益，市府應儘早向民眾說明。

竹市府教育處透過文字說明，竹市的高中增班設校規劃將採分階段進行，第一階段為建功、成德、香山3所市立高中113至115學年度共增14班，114學年度則有數位實驗高中設校招生，另也爭取建功國高中分治新設校經費補助。

教育處表示，有關國中改制高中（附設國中部）方案，將持續與教育部進行竹竹苗區3縣市高中學齡人口趨勢及教育部國立高中職增班情形進行整體盤點，滾動式研議需求並持續爭取中央經費補助。

劉崇顯表示，建功高中國中部已超過高中部人數，因此規劃分治新設校是正確的，但校舍空間如何規劃，竹市府應有詳實的目標。

劉崇顯說，市府擬將3所國中改制完全中學，可紓解竹竹苗高中學校不足問題，也可增加校園空間利用，呼籲教育處召開公聽會或進行學生趨勢分析，儘快有具體作為。（編輯：李錫璋）1131112

劉崇顯
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