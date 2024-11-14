新北歡樂耶誕城15日開城 公車捷運繽紛裝飾造氛圍

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（中央社記者高華謙新北14日電）新北歡樂耶誕城明天開城，行經板橋會場周遭的公車LED燈將顯示「行經新北歡樂耶誕城」，還有10輛公車以「魔幻天使」主題包膜，捷運環狀線板橋站隔音牆也將點燈。

新北歡樂耶誕城將於15日起於板橋區登場，共舉行48天，觀旅局說，今年以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸；除8層樓高的電子螢幕城堡主秀外，今年特色為市民廣場周圍多組魔幻裝置藝術，天橋光廊及人行道也有不同特色與主題的燈飾藝術。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，配合耶誕城魔幻新星「魔幻天使」登場，交通局邀台北客運245和99、首都客運982、三重客運810、857、指南客運947及813等路線的10輛公車包膜彩繪成「魔幻天使」魔法主題公車，點妝歡樂耶誕城。

交通局說，今年新北歡樂耶誕城預計每天約可吸引15萬多人次到訪，行經耶誕城周邊就有50條公車路線，車頭LED都會顯示 「行經新北歡樂耶誕城」字樣，歡迎民眾多搭大眾運輸。

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此外，新北捷運工程局說，先前已將環狀線板橋站縣民大道段隔音牆由直立式調整為雙弧型隔音牆，大幅度降低列車噪音，且隔音牆上結合色彩貼膜及燈光藝術，將於明天晚間6時正式點燈，迎接新北耶誕城。

捷運局長李政安表示，規劃每天晚間6時至10時整點啟動15分鐘燈光動態效果，另也特別規劃耶誕城版燈光秀，將於11月15日至12月31日展現，之後則會分「平日版」及「假日版」，平日會以貝多芬的「快樂頌」節奏設計燈光，假日則有不同音樂節奏燈光律動，也會不定期配合節日推出「限定版」燈光效果。（編輯：張銘坤）1131114