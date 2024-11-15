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舊嘉義菸葉廠啟動活化工程 盼點亮嘉市文創產業

2024/11/15 16:53（11/15 17:06 更新）
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嘉義市長黃敏惠（圖）15日正式敲磚啟動舊嘉義菸葉廠活化工程，宣告這座見證菸草產業榮景的舊廠區即將轉變為新一代文化基地。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月15日
嘉義市長黃敏惠（圖）15日正式敲磚啟動舊嘉義菸葉廠活化工程，宣告這座見證菸草產業榮景的舊廠區即將轉變為新一代文化基地。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月15日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉義市長黃敏惠今天敲磚啟動舊嘉義菸葉廠活化一期升級工程，宣告見證菸草產業榮景的舊廠區將轉變為新一代文化基地，預計明年4月完工，屆時點亮嘉市文化創意產業。

黃敏惠表示，舊嘉義菸葉廠不僅是嘉義市的工業遺產，更是許多人的集體記憶，因此舊嘉義菸葉廠活化工程承載著城市發展的記憶和未來，除了要保留百年工業的歷史文化外，更要賦予它新活力與使命。

嘉義市府從2020年開始調研、梳理歷史文化與設計規劃先期工程，如今活化工程正式啟動，未來將提供民眾綠地休憩場域和設計中心，並結合展覽、導覽等活動，讓大家深入了解嘉義市的工業與設計文化，未來將促進區域設計人才的交流與發展，讓設計成為嘉義市城市發展的催化劑。

舊嘉義菸葉廠活化一期升級工程將歷時135天、總經費新台幣1950萬元，預計明年4月完工。

文化局長謝育哲說，一期工程項目涵蓋拆除十一號倉庫、製作自由路入口意象、舖設開放區域地坪硬鋪面或綠地，規劃停車區並劃設停車格，進行開放區域美化圍籬施作，以區隔開放區域及未來二期工程工區範圍。

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文化局預計在明、後年編列新台幣3億元進行舊嘉義菸葉廠二期工程，範圍包含鍋爐室、複薰室、機械室、福利社、員工浴室、舊配電室及水塔等歷史建築進行修復再利用，並對周邊的基地範圍進行景觀設計。

文化局強調，舊菸葉廠在進行空間規劃與修復時，也考量歷史建築的保存以及環境永續與減碳排放的原則，避免過度修繕開發而損害了原有的歷史面貌，未來整修將以減法為上，提升空氣流通度與空間開放為首要。（編輯：謝雅竹）1131115

舊嘉義菸葉廠活化工程15日啟動，預計歷時135天在2025年4月完工，工程項目涵蓋拆除11號倉庫、製作自由路入口意象、舖設開放區域地坪硬鋪面或綠地，規劃停車區並劃設停車格，進行開放區域美化圍籬施作等。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月15日
舊嘉義菸葉廠活化工程15日啟動，預計歷時135天在2025年4月完工，工程項目涵蓋拆除11號倉庫、製作自由路入口意象、舖設開放區域地坪硬鋪面或綠地，規劃停車區並劃設停車格，進行開放區域美化圍籬施作等。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月15日
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