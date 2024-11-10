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健走日、糖尿病日前夕 黃敏惠邀嘉義市民一起運動

2024/11/10 15:20（11/10 16:06 更新）
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響應11日「全民健走日」、14日「世界糖尿病日」，嘉義市政府10日辦理「公園樂活健走趣」健走活動，市長黃敏惠（前排左5）等人出席。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月10日
響應11日「全民健走日」、14日「世界糖尿病日」，嘉義市政府10日辦理「公園樂活健走趣」健走活動，市長黃敏惠（前排左5）等人出席。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月10日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）響應11日「全民健走日」、14日「世界糖尿病日」，嘉義市府今天辦理「公園樂活健走趣」健走活動，市長黃敏惠與現場上千民眾齊跳暖身操，共同倡議健走健身拚健康。

嘉義市衛生局今天在嘉義公園辦理「公園樂活健走趣」健走活動，由黃敏惠與多名議員、職場團體，以及糖、腎病友團體齊跳暖身操。

黃敏惠表示，在全民健走日、世界糖尿病日前夕，與職場團隊及糖、腎病友走出趣味、走出健康，期待號召更多朋友們響應，透過運動降低罹患心臟病、糖尿病等慢性病風險，期待民眾「333規律運動」，每週至少運動3天（次），每次約30分鐘，每次心跳率約每分鐘130次，為自己也讓社會一起健康起來。

黃敏惠也鼓勵參加健走的糖、腎病友團體，平日多呼朋引伴一起到戶外活動，透過生活型態改變，達成糖尿病「可預防、可控制、可逆轉」目標，也希望病友活出健康自我。

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嘉義市衛生局長廖育瑋說，根據實證醫學研究，每天健走8000步，死亡風險降低51%；健走好處多，不但可控制體重、預防骨質疏鬆、糖尿病心血管疾病、代謝症候群、預防長者跌倒，還可紓解壓力。

廖育瑋強調，2025年將邁入超高齡社會，每5人就有一名65歲以上長者，除養成規律運動習慣外，還要加強肌力訓練，預防肌少症發生；肌少症會提高失能風險，造成生活品質下降，增加死亡機率。（編輯：陳仁華）1131110

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