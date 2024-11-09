黃敏惠：接班人條件 懂嘉義未來發展敢拚敢衝

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市長黃敏惠今天表示，未來接班人就是懂得嘉義未來發展，敢為嘉義衝、嘉義拚的人；國民黨祕書長黃健庭說，嘉義確實有黨員表達參選市長意願，後續將依黨內機制決定人選。

國民黨嘉義市黨部今天在鈺通飯店舉辦建黨130週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表，黃健庭、黃敏惠、市黨部主委蔡明顯，以及多名黨籍市議員出席。

黃敏惠致詞表示，一直有人詢問「妳的接班人是誰」，希望接班人就是要懂得嘉義未來發展，敢為嘉義衝、嘉義拚的人，大家一起來思考並支持，全力支持對的人、做對的事情。

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黃健庭接受媒體聯訪表示，國民黨決定參選人的遊戲規則很清楚，若經協調可產生人選，就尊重協調結果，不成就進行初選；黃敏惠在嘉義市執政成績非常好，國民黨在嘉義市執政的棒子一定要確保交接下去，確實有黨員表達有意參選市長，都是不錯人選，最後仍會以誰最有勝選為考量。

黃健庭指出，黃敏惠對市長交棒有很大責任感，因此，對接班人選意見也很重要，黃敏惠在嘉義市好的政績及高人氣，未來可以為接班人輔選並加分。（編輯：謝雅竹）1131109