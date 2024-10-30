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中央增風雨預測數據 黃敏惠：地方可依據精準考量

2024/10/30 14:52
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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）颱風康芮來襲，是否放颱風假成為民眾關注重點，中央將於晚間9時多一次風雨預測數據；嘉義市長黃敏惠表示，颱風假影響層面大，如此讓地方有所依據做精準考量。

颱風康芮來襲，行政院長卓榮泰29日前往中央氣象署了解颱風影響。媒體報導，氣象署長程家平表示，過去會在宣布停班課前一天的晚間7時與縣市首長召開會議，經卓榮泰建議後，這次颱風將於晚間9時增開會議並提供最新訊息。

黃敏惠今天接受聯訪表示，縣市是否放颱風假影響層面大，需要更精準的數據資料做判斷；縣市首長做決定前需要的思考面向很多，因此，中央才會依據過去的經驗，在晚上9時再提供最新數據，讓地方有所依據做精準的考量。

被問到是否與鄰近縣市區域一起放颱風假，黃敏惠指出，主要的依據還是依整體數據，而市府主要考量只有一個「是不是安全」，人民的安全才是最重要考量，因此在做決定時，許多相關配套都會列入，當然區域考量也是其中一項，但最後仍會做仔細整體考量。

黃敏惠表示，中央決定晚上9時再多一次的風雨數據資料，可以讓地方更清楚了解風雨情況，因此，大家不用急，至少在晚上10時可以做最後的決定。

對於是否放颱風假，黃敏惠籲請市民以嘉義市政府的官網、嘉義市政府官方line帳號以及「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書（Facebook）的公告消息為準。（編輯：謝雅竹）1131030

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