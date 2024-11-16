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推動客語友善環境 花蓮市發200元消費抵用券

2024/11/16 15:19（11/16 15:36 更新）
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花蓮市公所結合逾50家、超過60個攤商推出「𠊎講客」消費振興活動，民眾參加指定活動就有機會獲消費抵用券，可在𠊎講客合作店家消費使用，盼藉此推動客語友善環境。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年11月16日
花蓮市公所結合逾50家、超過60個攤商推出「𠊎講客」消費振興活動，民眾參加指定活動就有機會獲消費抵用券，可在𠊎講客合作店家消費使用，盼藉此推動客語友善環境。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年11月16日
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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮市公所號召商家提供推動友善客語環境，首度結合超過50家、超過60個攤商推出「𠊎講客」消費振興，參加指定活動，有機會獲面額200元消費抵用券，在合作店家消費。

花蓮市公所指出，即日起參加花蓮市好客文化會館每週五的農民市集、每月主題活動及11月29日至12月1日的原客嘉年華，就有機會獲得面額200元的消費抵用券，使用期限至12月20日。

花蓮市公所指出，預計發放超過1500張面額200元的消費抵用券，民眾可到𠊎講客合作店家消費，鼓勵民眾多多參與客家文化活動。

曾記麻糬董事長董椿霳表示，麻糬與客家米食文化密不可分，花蓮市6家門市配合客語友善服務，歡迎民眾用客語溝通。知名可頌店老闆徐孝文說，可用客語點單，希望讓更多民眾認識客語文化。

花蓮市公所指出，目前已有50店家、60個攤商參與，將持續號召，鼓勵民間業者無論是認同客家族群、販售客家商品或是願意提供客語服務都可以加入行列。（編輯：謝雅竹）1131116

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