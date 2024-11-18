基隆市立醫院委外評估案 議員要求市府慎重

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市議會跨黨派政團聯盟今天在施政總質詢關心市立醫院委外可行性評估進度，要求市府慎重。市長謝國樑說，他的態度是一定要客觀、完整，並得到跨黨派政團聯盟同意後再推動。

基隆市議會跨黨派政團聯盟成員包含無黨籍市議員張耿輝、呂美玲、張芳麗、陳明建、林旻勳，今天在施政總質詢關心市立醫院委外可行性評估，希望市府慎重，以市民權益為優先。

張耿輝表示，市立醫院若要委外，可能收費會較貴，市府若在訂定契約時，委外單位是否能配合市府收費標準，另外，一旦發生傳染病或災難時，他也憂心委外單位能否全力配合。

呂美玲表示，私立醫院幾乎以營利為目的，只有市立或國立的醫院會站在市民立場，市立醫院不只掛號費較便宜，且要接受市府指令，一旦發生傳染病，只有市立醫院不敢說第2句話，派員全心全力24小時服務市民，這才是市立醫院的定位和職責所在，市府為何會想要委外。

謝國樑表示，可行性評估出爐後，可以找機會向跨黨派政團聯盟報告，針對內容深入探討，對於此案，他的態度是一定要客觀、完整，並得到跨黨派政團聯盟同意後再推動，只是他畢竟是市長，有民眾賦予權力，可以針對市立醫院做出某些裁定。

衛生局長張賢政表示，針對市立醫院委外可行性評估，市府會作為其中一種方向，但不會預設立場，若確定要委外，對於市民的照顧包括防疫、公共衛生任務、掛號費、服務內容等，市府會在契約中確認。

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至於員工部分，張賢政說，市府已辦理員工座談會了解需求，並請顧問公司將員工需求納入可行性評估，目前正在期末報告階段，修正相關建議後，預估年底完成，下個會期提交議會。

基隆市政府發言人呂謦煒補充說明，市立醫院是否委外經營，市府會尊重議會決策，此外，市立醫院已有2年未人事調動，因應院務發展需求，必要時市府仍會針對人事適度調整，提供市民更優質醫療服務。（編輯：方沛清）1131118