國1南下基隆段邊坡滑落 粗估修復需700萬元

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）受颱風山陀兒外圍環流影響，國道1號南下1.2公里處邊坡10月3日大面積滑落，高速公路局粗估修復需700萬元，民進黨立法委員王正旭基隆服務處今天前往會勘，盼能早日修復。

王正旭基隆服務處主任林明智今天與民進黨基隆市議員曾怡芳、張之豪、吳驊珈、洪森永等人，邀請交通部高速公路局北區養護工程分局內湖工務段、基隆市政府工務處河川水利科等單位前往現場會勘。

林明智表示，高速公路局正在施作邊坡修復工程，據他詢問高公局粗估需要新台幣700餘萬元，至於排水設施改善所需經費和工法，則需高公局和市府另外評估，預算方面若有需要中央支持，王正旭也會協助全力爭取。

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八德里長余文財指出，國道1號此處邊坡的雨水匯集到八德路23號旁，他希望高速公路局可以從源頭改善，有效將水流匯集到基隆河，才不會因排水不及漫延至八德路的路面。

內湖工務段長何智能說，近期因降雨導致泥流影響排水，工務段已緊急完成清淤，並請大地工程技師勘查邊坡，目前邊坡穩定，沒有大規模滑動的疑慮，現正在施作邊坡穩定工程，至於部分排水沒有按照路徑匯集，以致於造成路面逕流，高公局也會予以改善。（編輯：林恕暉）1131119