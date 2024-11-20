2025北市防災月曆 插畫家勾勒守護家園英雄點滴

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）2025台北市消防形象月曆今天發表，台北市消防局特別跨界攜手各局處前線救災單位人員擔任主角，並結合知名插畫家描繪防災故事，以生動及貼近人心方式傳遞防災資訊。

消防局今天舉行「守護台北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆發表會，首次邀請包括台北市民政局、工務局、警察局、衛生局、教育局、環保局、社會局及捷運公司等前線救災單位參與，各派代表擔任月曆模特兒。

同時邀請知名插畫家施暖暖、陳于峰（諾米）及林志恆（鬍子大叔）參與，將北市各局處與市民有關滿愛與守護的小故事，透過結合繪畫及攝影方式呈現在月曆內，讓市民藉此更加了解默默守護家園的英雄們。

會中，台北市副市長張溫德致詞時表示，特別感謝台北市政府員工致力防災工作上的投入與奉獻。他在現場也與月曆主角們及幼兒園學童們同樂。

消防局透過新聞稿指出，防災月曆的每個月份都有一幅充滿故事感的插畫，畫中溫暖地描繪日常生活與北市府防災夥伴的相遇。

其中，陳于峰柔和、寫實筆觸，呈現民眾與社區間守護力量；林志恆的細膩畫作傳達出市民們一起災後互助的力量；施暖暖用童趣畫風傳遞防災小知識，讓人會心一笑。他們都透過畫筆讓防災變得生動而貼近人心，並落實到日常的每一天。

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消防局表示，這本月曆就像是一本「安心小指南」，每一頁的防災QR-Code（快速響應矩陣碼）掃描後，讓地震應變、颱風準備到緊急聯絡方式都更加實用而簡單易懂。

另外，防災月曆只送不賣，想收藏的民眾可於即日起至11月25日下午5時到消防局臉書（Facebook）粉專參加抽獎活動，完成防災知識大考驗後，就有機會獲得月曆1份，數量有限、送完為止。（編輯：戴光育）1131120