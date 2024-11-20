「生命縫補師」助兒少新生 新北表揚家外照顧者

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市今天頒發獎牌感謝協助照顧將近800名安置兒少的醫療與社福機構、類家庭；任職25年資深社工督導范淑芬表示，公私團隊是「生命縫補師」，因努力照顧讓孩子展現生命韌性。

新北市每年照顧近800名安置兒少，為感謝第一線的313位名照顧者與專業人員，今天頒發獎牌感謝。

「每個生命都值得被好好對待」，基督教芥菜種會類家庭家長李苑詩表示，她照顧安置的寶寶，來到家庭時剛滿1歲，過程中，看見無法選擇出生家庭的孩子在公私協力照顧下，被良善對待並擁有新的家庭，也學會感恩。

家扶基金會新北市分事務所督導范淑芬分享，每個生命破破碎碎的孩子，因為社工與類家庭的縫縫補補而完整；加上治療師與小兒科醫師、教育、心理、類家庭等資源投入，才能讓孩子的創傷被照顧，並展現生命的韌性。

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林口長庚醫院兒少保護中心心理師黃文怡，從照顧者、社工及醫療的角度分享，大家用愛守護，戮力去做，才能克服孩子的情緒行為、協助孩子融入新家庭、跨專業共同合作營造更友善的成長環境。

市長侯友宜頒贈感謝牌致意，他致詞說，新北今年照顧751名安置兒少，在他名下掛名家長的兒少就有141名，家外安置不只提供新家，更是重新開始的機會，感謝照顧英雄與專業夥伴，以溫暖的力量與超越血緣的愛，讓孩子快樂成長。（編輯：林恕暉）1131120