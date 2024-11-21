新北圖書館11/21至12/22免費播16國歐洲電影

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市立圖書館今天說，今天至12月22日在總館及15個圖書分館放映16部、來自16個歐洲國家的電影代表作。包括曾獲獎的西班牙電影「大叔打零工」等，皆開放免費欣賞。

新北市立圖書館今天說，為讓民眾對歐洲文化有更深認識，與歐洲經貿辦事處合作舉辦第20屆「台灣歐洲影展」，將免費放映奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、立陶宛、盧森堡、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、瑞士及英國等16個歐洲國家的電影，新北市立圖書館總館及15個圖書分館各會放映1部。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，這次開幕首映片是探討新移民故事的西班牙電影「大叔打零工」，曾榮獲2022年國際獨立電影節國際競賽最佳導演與入圍最佳影片；還有描述大齡熟女在婚姻受挫後展開追夢的瑞典喜劇片「星期二烹飪課」。

吳佳珊說，此外，也有芬蘭推理片「泳池怪誕」、講述王室名人黛安娜王妃傳奇生平的英國紀錄片「王妃」、瑞士勵志電影「浮生蘇黎世」、以及荷蘭「不朽戀習曲」、丹麥「戰火下的吻」、德國「勇敢愛著你」等愛情電影，類型多元。

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新北市立圖書館說，還有電影分享會、電影場景立體卡片製作及電影主題書展等，其中11月23日「我與歐洲電影的距離」與12月21日「跨文化的映像交匯」電影分享會，分別邀導演廖士涵與影評人塗翔文，帶民眾以不同角度欣賞歐洲電影的拍攝與敘述手法。

新北市立圖書館表示，12月8日「立體電影！手作彈跳卡片」則教民眾製作電影場景立體卡片，另外，只要到新北市立圖書館臉書（Facebook）粉絲專頁活動貼文下留言分享歐洲影展觀後感，即可抽電影票。（編輯：張銘坤）1131121