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楊雅量自律忍受孤獨 守護燈塔16年

2024/11/23 16:33（11/23 16:51 更新）
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交通部航港局主任管理員楊雅量（右）擔任燈塔管理員有16年資歷，駐守過5座燈塔，日前他接受基隆市政府「基隆Podcast」節目專訪時分享，必須要能忍受孤獨，且要能自律，才能做好這份工作。左為節目主持人、市府發言人余治明。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月23日
交通部航港局主任管理員楊雅量（右）擔任燈塔管理員有16年資歷，駐守過5座燈塔，日前他接受基隆市政府「基隆Podcast」節目專訪時分享，必須要能忍受孤獨，且要能自律，才能做好這份工作。左為節目主持人、市府發言人余治明。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月23日
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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）交通部航港局主任管理員楊雅量，擔任燈塔管理員有16年資歷，駐守過5座燈塔，他分享必須要能忍受孤獨，且要能自律，才能做好這份工作。

楊雅量日前接受基隆市政府「基隆Podcast」節目專訪表示，當初在民間企業工作，因他有氣喘病，負荷不了長時間工作，選擇轉往公職，考上海關分發到海務處燈塔股，一路下來曾駐守基隆燈塔、彭佳嶼燈塔、東吉嶼燈塔、蘇澳燈塔及東引島燈塔等5座燈塔，去年回到基隆燈塔服務。

他提到，作為一名燈塔管理員，需要極大的自律精神與忍受孤獨的能力。在燈塔內長達15天的駐守期，所有食材和生活用品都必須事先準備齊全，有時甚至要自行解決資源匱乏問題，親手捕魚或採集島上資源。

楊雅量說，他的日常工作包括設備維護、除草、油漆、泥作及木作，甚至連燈塔的建築巡視和保養也是他一手包辦，他笑稱「燈塔的一切，就是我的一切」，而隨著多數燈塔轉為文化資產，維護工作更顯重要，巡視建築結構和設施已成為日常任務之一。

談到颱風天，楊雅量回想民國104年颱風來襲，當時他在蘇澳燈塔服務，風速高達17級「門開一個小縫就有點拉不住」，隔天外出查看，整個園區滿目瘡痍，汽車被狂風吹到東翻西倒，鐵門也被吹倒。

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至於在孤島工作是否感到害怕，楊雅量說，沒做虧心事，在哪裡都能安心待下去，只是在孤島久了，一開始回到台灣本島時，不知該如何與人交談，有時說話會比較直接，不太會修飾。此外，對環境音也較為敏感，感覺周遭的環境音很吵，他甚至會把電視開得很小聲。

至於家人是否支持，楊雅量表示，可能因為自己的個性較安靜，不愛到處跑，家人很理解他長時間駐守在外島的生活，讓他能有機會深入體驗各地風土民情，也是一種珍貴的收穫。（編輯：李錫璋）1131123

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