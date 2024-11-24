高雄潮玩公仔闖紐約 盼讓全球看見IP設計潛力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄在地公仔創作品牌AKSOULMUCH在青年局參展補助下，赴紐約參加Five Points Festival（五點藝術節），引發熱烈迴響；未來品牌盼進一步拓展歐美市場，讓全球看見高雄IP設計潛力。

由設計師夫婦Aalis和Kenneth共同創立的AKSOULMUCH，工作室卡瑪設計位於高雄鼓山區，日前赴紐約參加Five Points Festival（五點藝術節），短短2天展期，迅速累積6倍以上社群觸及，現場展售額更突破新台幣6位數。

此次參展也促成與紐約老牌潮玩店My Plastic Heart聯名合作。Kenneth表示，回國後仍持續收到合作邀約，顯見參展效益延續未退，感謝青年局參展補助，減輕交通、住宿及場地費用開銷，讓台灣潮玩藝術得以跨入美國市場。

Kenneth說，從濃厚手作感的油土雕塑到科技感強烈的3D列印，不同技法展現不同特質，每個創作階段的心境也有所不同，原創IP「Bambino寶寶」設計靈感，就是來自夫妻兩人淘氣的兒子。

AKSOULMUCH擅長表達真實人性情感，包括任性、獵奇等，許多角色的表情設計略顯誇張刻意營造幽默，不僅反映設計者內心，也引起玩家共鳴；目前AKSOULMUCH已創作12款個性鮮明原創角色，並透過社群平台接單銷售。

但對品牌而言，參加國際展會仍是曝光與拓展市場重要途徑，近年積極尋求跨國、跨域合作，並與多國創作者聯名，作品遍及中港澳、日本，以及東南亞泰國、越南等地，未來品牌希望進一步拓展至歐美市場，讓全球看見高雄IP設計潛力。

高市府青年局長張以理表示，潮流玩具風靡年輕世代，玩家交流與潮玩店寄售風氣日漸盛行，都為創作者提供更大發揮舞台，產業前景可期。

青年局今天發布新聞稿表示，未來將持續推出各項青創輔導政策，包括從前期資源挹注到後期品牌曝光，藉以支持高雄文創產業，打造堅實後盾。（編輯：陳仁華）1131124