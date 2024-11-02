高市青創利息補貼 助「泰元」蟬聯必比登推介

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄泰式料理「泰元 Thaiyuan」連續3年蟬聯米其林必比登推介，創辦人章元淇有近20年經驗，他表示，創業初期資金有限，幸好有青年局利息補貼支持，才能持續壯大，獲國際肯定。

「泰元」今年再度獲米其林必比登推介，創下連續3年紀錄。高雄市青年局今天透過新聞稿表示，在「雄挺利」政策利息補貼下，減輕泰元營業負擔並提供更大發展空間，將長年累積的美味能量集氣爆發，在國際美食舞台嶄露頭角。

「泰元」鄰近自強夜市，刷痕不均的藍漆牆面搭配綠色斑駁木門，讓原本老屋充滿泰式風情。此外，騎樓隨興擺放木凳、桌椅，店內妝點各式泰式小物，佇立門口猶如置身泰國，令人有種漫步泰國街頭的錯覺。

章元淇表示，台灣的泰式料理以往多為合菜，但泰元卻站在人不多、也可享用泰式美食的經營風格攻下市場。定位不同客層，避開競爭、開闢藍海；也因此應證「沒有變化，就不會進步」，而能在多變環境仍保有初心，更是事業成功的不二法門。

章元淇回憶，創業初期資金有限，做什麼都難，所幸有青年局補貼利息支持，才能讓懷抱料理、品味幸福的夢想逐漸壯大，終獲國際肯定，3度蟬聯必比登推介佳績。

「街頭炒河粉」是泰元的鎮店招牌之一。在傳統炒河粉基礎上，章元淇調整烹調方式改以乾炒收汁，使河粉Q彈勁道，盤邊佐有花生粒增添鹹香，附上檸檬中和辣度，拌入生豆芽、韭菜點綴，重新詮釋了這道國民美食的靈魂。

章元淇也創作「海鮮媽媽麵」，選用鮮蝦和小卷等新鮮食材，濃湯中加入椰奶和香茅，風味醇厚。

青年局長張以理表示，青創餐飲常以小額資本起步，泰元創業之初，便是在有限廚房空間起家，並以堅強與韌性的精神從小店做起。配合青創政策，逐步站穩市場做出口碑，如今已成國際好評的料理明星。

張以理強調，未來青年局仍持續推動青創輔導計畫，營造小型規模事業友善環境，推薦在地年輕人多加利用青創資源。（編輯：郭諭儒）1131102