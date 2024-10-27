高雄陶藝職人社區開手作課程 教學相長創作靈感不斷

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄陶藝創作者、「蘆葦陶藝」創辦人盧彥瑋擅長以大自然元素為靈感，創作出富含肌理感陶藝作品，風格曾獲多國收藏家下訂，職人匠心的堅持將台灣手作陶藝推向國際。

盧彥瑋以藝名「蘆葦」，為其創立陶藝品牌命名，工作室位於鳳山「大東文化藝術中心」附近，這個充滿文化底蘊的社區，為手作陶藝提供了豐富創作靈感。

盧彥瑋在工作室開設「一人即成團」手作課程，讓學員實作體驗陶藝創作樂趣；無論是利用轆轤拉坯製作杯、碗、盆等器皿，或用手捏陶土自由塑型，這類充滿手感的創作過程不僅能培養耐心，也讓民眾在平緩節奏中陶冶藝術美感。

有著美術背景的盧彥瑋坦言，創業初期依靠體驗課程的收入維持運營，讓他有更多時間專注個人創作；在修坯、雕刻壓紋、上釉過程中，都能從學員創作中獲得啟發，教學與創作相輔相成，師生互動更促使他在創作過程不斷突破。

盧彥瑋說，生活中感受都能成為創作源泉，無論是自然景色或各類藝術展覽，都能啟發創作別具風格的陶藝作品；目前蘆葦陶藝正與一家植物店合作，嘗試將陶藝結合植栽，喚起人們重新感受觸摸自然的溫度，暫時擺脫冰冷電子產品。

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盧彥瑋的作品不僅曾獲美、澳、日、韓及香港等地收藏家下訂，也成為外商公司贈送歐洲客戶首選藝品；而在一次公開販售活動中，盧彥瑋陶藝作品更是僅5分鐘就全數完售，隨著知名度漸開，市面上甚至已出現仿品。

根據高雄市政府青年局發布的新聞稿，局長張以理日前親訪蘆葦陶藝，與店家進行藝文交流，體驗陶器製作。張以理說，高雄藝文產業蓬勃發展，青年局將持續推出各項創業輔導政策，鼓勵像蘆葦陶藝這類手作產業不斷精進，也期許美學教育與藝文創作能扎根高雄。（編輯：陳仁華）1131027