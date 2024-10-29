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高市「大港青年實習站」 媒合700人至百餘企業

2024/10/29 13:01（10/29 13:16 更新）
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高雄市青年局推「大港青年實習站」媒合平台，透過實習，讓年輕族群就業前先領略職場適性提高就業機會，同時也能替企業媒合深具潛力的人才資源。圖為青年局長張以理（右）與晶英國際行館總經理賈璧羽（中）訪視實習生工作情形。（高雄市青年局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月29日
高雄市青年局推「大港青年實習站」媒合平台，透過實習，讓年輕族群就業前先領略職場適性提高就業機會，同時也能替企業媒合深具潛力的人才資源。圖為青年局長張以理（右）與晶英國際行館總經理賈璧羽（中）訪視實習生工作情形。（高雄市青年局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月29日
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高市青年局「大港青年實習站」媒合平台，今年已媒合700多名青年至140家高雄企業實習；平台已有逾230家企業、超過1500個職缺，也規劃企業參訪及產業見習工作坊等。

青年局表示，「大港青年實習站」為青年提供實習與就業機會，透過實習，讓年輕族群就業前先領略職場適性提高就業機會，同時也能為企業媒合深具潛力的人才資源，建立企業與人力共榮共享的雙贏局面。

青年局今天新聞稿指出，許多學子就學期間因缺乏實務經驗，畢業後常面臨學用落差；有鑑於此，今年「大港青年實習站」募集各產業領域逾230家實習企業，提供超過1500名實習職缺。其中落腳高雄亞灣的「晶英國際行館Silks Club」，更是連續2年加入大港平台計畫並尋得符合企業需求的正職人力。

青年局長張以理日前至晶英國際行館訪視實習生。晶英國際行館總經理指出，透過聚會、經驗分享等活動，幫助實習生提升專業服務技能和應變能力。此外，每週追蹤各部門實習生的工作狀況，適時提供協助，因此實習結束後實習生的轉正率極高。

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晶英國際行館禮賓司接待員黃彥榮表示，他目前就讀正修科大餐飲管理系，公司會為實習生舉辦迎新活動或聚會；尤其館內有2位前輩具有「金鑰匙」資格，更是他學習嚮往的目標，期許自己持續精進，未來有機會能獲得金鑰匙殊榮。

青年局表示，大港平台除有實習職缺，也規劃企業參訪及產業見習工作坊活動。對職缺有興趣、設籍高雄或在高雄就學的高中職、大專院校學生，只要上大港青年實習站註冊，就有機會到企業實習（https://reurl.cc/zDRqaa）。（編輯：李淑華）1131029

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