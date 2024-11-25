12強賽奪冠 周春米：屏東國際棒球場年底動工

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）台灣拿下世界12強棒球賽冠軍，屏東縣議員方文正今天藉機關注屏東國際棒球場進度。屏東縣長周春米宣布，國際棒球場將於今年12月30日動工，預計2027年完工。

台灣昨晚拿下世界12強棒球賽冠軍、舉國歡騰，今天棒球熱度持續。民進黨籍議員方文正在總質詢表示，從昨天獲勝得到啟示，屏東人值得一座新的棒球場，關心現在國際棒球場進度。

周春米答詢指出，昨天戶外轉播現場，有觀眾直接拿麥克風問，什麼時候有國際棒球場。已確定12月30日會辦理工程開工，相關單位來報告過2到3次，棒球場跟一般建築物不一樣，也有中職相關單位指導，目前細部設計已完成。

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周春米隨後在臉書（Facebook）發文表示，台灣拿下世界冠軍，再次燃起棒球熱瘋狂，昨晚體育館前滿場鄉親熱情吶喊Team Taiwan，團結人心就是運動最迷人的地方。這次12強決戰也看到許多屏東球員發光發熱，在關鍵時刻發揮優異表現，用實力寫歷史。

周春米寫道，屏東絕對值得1座國際棒球場，預計12月30日動工，總預算新台幣25.8億元，2027年底完工。緊鄰屏東高鐵站，將是屏東高鐵特定區新都心重要拼圖，在此打造高屏第2座國際棒球場；規劃內野1萬席、外野5000席座位，總計1萬5000席的A級球場，邀請專業團隊共同規劃，以選手使用角度出發，加入滯洪池及園區景觀工程，規劃完備運動園區，爭取職棒和國際運動賽事。（編輯：郭諭儒）1131125