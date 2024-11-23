12強賽台灣隊爭冠 屏東體育館戶外轉播應援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）世界12強棒球賽台灣隊首度挺進壓軸冠軍戰，屏東縣政府明天晚上6時在屏東縣體育館前草坪架設500吋大螢幕，直播最終決戰，屏東縣長周春米號召鄉親應援力挺。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，這次12強賽台灣隊全員完美發揮，接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等強敵，以4勝1負佳績進軍日本東京複賽。

屏東縣政府指出，昨天對戰美國，是台灣隊睽違21年在世界級賽事中再次擊敗美國，也創下繼1992年巴塞隆納奧運奪銀後，再度在國際頂尖賽事進入決賽。從賽前帶著國人希望登場，到明天即將與日本隊爭奪12強棒球賽冠軍，相信這一刻將成為讓球迷難忘的光榮印記。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣政府指出，屏東培育出無數優秀棒球球員，這次台灣隊中多次擔綱最後一任投手、負責關門任務的守護神吳俊偉，人生首度入選國家隊就闖決賽的奇兵張政禹，及以強悍打擊震撼東京的吉力吉撈．鞏冠，都是來自屏東的囝仔。

為力挺台灣隊最終決戰，屏東縣政府在體育館前草坪架設500吋大螢幕為台灣隊吶喊加油，直播現場將免費發放限量加油棒，邀請所有鄉親明天晚間6時一起見證台灣棒球的輝煌時刻。（編輯：龍柏安）1131123