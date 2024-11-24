屏東表揚志工 馬來西亞新住民獲肯定

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24電）屏東縣政府今天舉行志願服務聯合表揚大會，獲獎的陳俊利與馬來西亞新住民的太太陳艾霞這對夫妻檔，陳艾霞曾因缺乏法律知識受不平等對待，如今跨越語言隔閡為民服務。

屏東縣社會處新聞稿指出，近年來志願服務有各種不同服務型態，如企業志工、青少年志工、家庭志工、銀髮志工、專業性志工等服務模式搭配多樣服務場域。其中獲家庭志工獎的陳俊利、陳艾霞夫妻檔，由潮州鎮公所推薦。陳艾霞因早年車禍理賠歷程缺乏法律常識感受不平等對待，萌生加入志工單位為民服務念頭。

社會處表示，陳艾霞努力跨越語言隔閡，通過面試後於民國108年與先生攜手加入公所調解委員會志工隊，透過志工隊多元訓練與服務拓展視野，開啟人生新篇章。調解會中夫妻倆看盡人生百態，同時也省思自我，讓家庭關係緊密融洽。陳艾霞也常擔任多元文化分享大使，更於調解案投入專業翻譯服務，使案件圓滿落幕。

屏東縣長周春米表示，屏東縣幅員廣大，目前持有志願服務手冊達4萬9070人，志願服務團隊1175隊。志工夥伴長期於各鄉鎮及領域付出與無私奉獻，服務在地鄉親、關懷弱勢群體、社會公共參與，在推廣重要縣政及各項福利措施同時，也讓「屏東人情溫暖多1度」。

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周春米說，縣府與各公私部門志工團隊合作，與慈濟基金會、屏東科技大學及各鄉鎮公所簽訂災害救助合作，在颱風等天然、人為災害啟動，將志工關懷力、地方民間協力與各局處部門結合運用，達到「1加1大於2」服務效能，在在顯示政府與民間志工單位聯繫重要性，不論公益服務、大型活動、災害協力皆是不可或缺重要人力資源。

依社會處資訊，今年頒發屏東縣志願服務績優金質獎，即服務時數達3000小時者有31人；銀質獎服務達1500小時者64人；績優團隊包括8個社會福利志工隊、11個環保機關團體、5個水患自組防災志工隊及1個教育單位，以及年度榮獲好讚選拔社區18個、合作社14個等多個獎項。（編輯：孫承武）1131124