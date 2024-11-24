本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍賽台灣日本對決 電視網路大螢幕直播資訊看這裡
首頁 / 地方

屏東表揚志工 馬來西亞新住民獲肯定

2024/11/24 15:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣24電）屏東縣政府今天舉行志願服務聯合表揚大會，獲獎的陳俊利與馬來西亞新住民的太太陳艾霞這對夫妻檔，陳艾霞曾因缺乏法律知識受不平等對待，如今跨越語言隔閡為民服務。

屏東縣社會處新聞稿指出，近年來志願服務有各種不同服務型態，如企業志工、青少年志工、家庭志工、銀髮志工、專業性志工等服務模式搭配多樣服務場域。其中獲家庭志工獎的陳俊利、陳艾霞夫妻檔，由潮州鎮公所推薦。陳艾霞因早年車禍理賠歷程缺乏法律常識感受不平等對待，萌生加入志工單位為民服務念頭。

社會處表示，陳艾霞努力跨越語言隔閡，通過面試後於民國108年與先生攜手加入公所調解委員會志工隊，透過志工隊多元訓練與服務拓展視野，開啟人生新篇章。調解會中夫妻倆看盡人生百態，同時也省思自我，讓家庭關係緊密融洽。陳艾霞也常擔任多元文化分享大使，更於調解案投入專業翻譯服務，使案件圓滿落幕。

屏東縣長周春米表示，屏東縣幅員廣大，目前持有志願服務手冊達4萬9070人，志願服務團隊1175隊。志工夥伴長期於各鄉鎮及領域付出與無私奉獻，服務在地鄉親、關懷弱勢群體、社會公共參與，在推廣重要縣政及各項福利措施同時，也讓「屏東人情溫暖多1度」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周春米說，縣府與各公私部門志工團隊合作，與慈濟基金會、屏東科技大學及各鄉鎮公所簽訂災害救助合作，在颱風等天然、人為災害啟動，將志工關懷力、地方民間協力與各局處部門結合運用，達到「1加1大於2」服務效能，在在顯示政府與民間志工單位聯繫重要性，不論公益服務、大型活動、災害協力皆是不可或缺重要人力資源。

依社會處資訊，今年頒發屏東縣志願服務績優金質獎，即服務時數達3000小時者有31人；銀質獎服務達1500小時者64人；績優團隊包括8個社會福利志工隊、11個環保機關團體、5個水患自組防災志工隊及1個教育單位，以及年度榮獲好讚選拔社區18個、合作社14個等多個獎項。（編輯：孫承武）1131124

周春米
12強賽台灣隊爭冠 屏東體育館戶外轉播應援屏東教育博覽會 周春米：114年建置數位教育園區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：