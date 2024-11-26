台南規劃耶誕燈節系列活動 將推出節慶地圖
2024/11/26 17:56
（中央社記者張榮祥台南26日電）2024逐漸接近尾聲，台南市政府規劃耶誕燈節系列活動，且將推出節慶地圖，彙集十大主題耶誕樹及周邊活動，以利遊客造訪，迎接2025年。
台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市每逢年末舉辦耶誕燈節系列活動，今年將彙集十大主題耶誕樹及周邊活動，更將推出Google Maps耶誕節慶地圖。
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2024台南耶誕燈節十大主題耶誕樹，分布於河樂廣場、新營文化中心暨綠川廊道、民治市政中心市民廣場、永康總圖、奇美博物館、新光三越新天地、大遠百成功店、南紡購物中心、三井Outlet、歸仁基督長老教會等，11月中旬起陸續點燈。
此外，踩街藝術嘉年華預定12月8日在中西區中正路（康樂街至海安路）登場，屆時將邀請國內外表演團隊演出，包括台北市華岡藝校等7所學校團體、洄瀾舞集等10支專業舞團，及日本BASARA（北海道）、極津（三重）、softbank夜來（三重）等3個知名團體，展現豐富視覺與文化饗宴。（編輯：謝雅竹）1131126
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